La foto de Fernando de Haro: "Mientras mira con ojos entre inquisitivos y seductores..."

Foto de una exposición que se puede visitar estos días en Barcelona. Foto de una iglesia protestante, de una iglesia en un Estado del sur de Estados Unidos. Con los bancos altos, de madera buena, de madera de verdad, con los bancos que protegen las costillas y recogen la espalda. Una iglesia en un Estado del sur de Estados Unidos llena de chicas negras con elegantes vestidos blancos y rosas, con elegante peinados. Una iglesia de un Estado donde hasta no hace mucho había negros artificiales en los cruces, negros artificiales de latón porque los negros se podían utilizar para todo. En el último banco de la iglesia una chica con el pelo corto y un traje fucsia de tirantes se vuelve y mira hacia atrás. Mientras mira con ojos entre inquisitivos y seductores, mira con la mano apoyada con delicadeza sobre su hombro, con una mano de dedos largos con las uñas cortas y una sortija de plata muy historiada. La niña que ha dejado de serlo, mira y con unos ojos de azabache pregunta, pregunta con el gesto si tienes algo interesante que contarle, si tienes algo que merezca la pena, si entiendes su vida y su historia, pregunta con sus ojos de azabache si es o no es un problema, pregunta si hay alguien que no la considera un problema, pregunta si le vas a darle porque sí, porque le importa, preguntas si estás dispuesto a escucharla, si estás dispuesto a estar en silencio mientras ella camina, si estás dispuesto a no decirle lo que tiene que hacer, a no atosigarla con reglas.