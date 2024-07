La foto de Fernando de Haro: "En la imagen hay algo misterioso, mágico, algo que imanta"

La foto es sencilla, la foto de dos mujeres. Pero en la imagen hay algo misterioso, mágico, algo que imanta. Y no terminas de saber qué es. Quizás se la composición. Las dos mujeres están junto a una puerta, quizás en la entrada de su casa tomando el fresco. La puerta es de madera. Y una de sus hojas, grande, con los tablones anchos pintados de turquesa, sirve de fondo para el retrato de la mujer con más edad. No es una anciana, seguramente no ha llegado a los cincuenta. Quizá se la madre. Está primera mujer, sentada, se cubre la cabeza con un pañuelo del mismo color que el vestido, de negro con estampados blancos, como de luto aliviado. Esta primera mujer, que tiene la cara redonda se lleva una mano al pecho, al corazón. Y con esa mano que parece que saluda gira la cabeza y mira hacia el interior de la casa. La segundo mujer, casi una niña, usa un velo y un vestido de luto completo, totalmente negro. En la frente lleva una diadema verde con letras árabes. Esta segunda mujer, casi una niña. tiene de fondo la otra hoja de la puerta, una hoja que está pintada de marrón tierra. La segunda mujer, la mujer casi niña está de pie y mira hacia la calle. La cabeza de la mujer casi niña que está de pie y la cabeza de la mujer que está sentada se pueden unir por una linea imaginaria. Sus cuerpos parecen formar un triángulo. Sus miradas huyen en dirección opuesta y parece que entra ellas se ha levantado un muro y que diga lo que diga una y diga lo que diga la otra no se van a entender. Las palabras que usan suenan del mismo modo pero significan cosas muy diferentes. Por delante tienen las dos mujeres el bonito y fatigoso trabajo de explicarse qué quieren decir cuando usan las palabras que usan.