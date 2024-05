La foto de Fernando de Haro: "No se ha hundido en el fondo del olvido"

Foto de un momento imposible, de un instante que parece no haber ocurrido. Una gran ola levanta una cueva perfecta, la cresta forma un techo efímero con una espuma encabritada y un agua marina turquesa que ya quisieran muchas princesas en sus tocadores. La pared de la gruta marina gira como si fueran un bucle en el que ha quedado atrapado el tiempo. Y fuera de sí por haber encontrado la ola perfecta, dentro de la cueva un surfista se arquea y saca la lengua como si quisiera burlarse del destino. Dentro de unos segundos la ola perfecta habrá roto y se acercará a la orilla rendida, confundida con los restos de otras olas que no tienen nada de especial. Dentro de una fracción de segundo la arquitectura efímera que ha construido la fantasía del océano no será más que agua salada. Se ahoga uno pensando en la multitud de hombres que en la historia ha habido que han vivido momentos como los del surfista de la foto. Momentos imposibles y mágicos que ya nadie recuerda. Se ahoga uno pensando que todas las olas, todas las bellezas, todos los aleluyas vividos por todos los surfistas, todas las emperador as, todos los carreteros están sepultadas bajo el agua del oceano del tiempo, de un océano sin memoria. Imagina que hubiéramos podido ver todas las olas perfectas, que hubiéramos visto todos los millones de hombres por tisis, por la mordedura de una rata, por un ataque de arma de fuego. Imagina que hubiésemos vistos todos los partos, todos los gestos de amor, todos los momentos de placer de todos los hombres que han surfeado en el mar de la vida. Todo eso no se ha hundido en el fondo del olvido, todo esto está aquí mientras yo te hablo y tú me escuchas.