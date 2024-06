Foto de Fernando de Haro: "Tú eres uno más te dicen en una cárcel inhumana, te dice el algoritmo"

Foto de sesenta y siete hombres desnudos, solo cubiertos por un calzón blanco, sentados en el suelo, con las manos atadas en la espalda, con la cabeza pelada. Sesenta y siete hombres amontonados, la mayoria encorvados buscando que el cuerpo les descanse apoyando la cabeza en las espaldas del que tienen delante. Apoyan la cabeza con una sumisión forzada, una sumisión que los convierte en carne anónima: parece que todos tienen la misma cabeza, el mismo cráneo rapado, las mismas escápulas, los mismos hombros forzados. De los sesenta y siete hombres solo tres se atreven a levantar la cara, a desafiar al poder que los quiere indiferenciados. Uno mira al frente, afirma con ese gesto su deseo de no ocultarse, otros dos miran a la cámara con curiosidad. Un arrebato de in sumisión, un impulso curioso ha permitido a tres de los sesenta y siete presos distinguirse de los demás. El poder siempre es así: los carceleros, los que quieren hacer pagar una culpa más allá de cualquier medida, quieren destruir lo singular que habita en ese cuartillo de sangre que nos permite estar en el mundo. El poder de los carceleros sin piedad, el de los anuncios de cruceros por mares de los que no se vuelve, el poder que quiere rebajarte los humos necesita que tú te sientas como uno más: como uno de los maniatados, como uno de los que recurren a una juventud de bisturí en una clínica de crujía estética. Esa es la gasolina del poder: hacerte sentir y pensar que eres una de las muchas hormigas que salen en fila de su agujero y que cualquiera puede pisarte, hacerte desaparecer del planeta, sin que ocurra nada. Tú eres uno más te dicen en una cárcel inhumana, te dice el algoritmo. Y cuando estás a punto de creértelo, un arrebato de in sumisión una curiosiodad a la que no se puede poner freno te saca de la masa y te hace saber que eres único.