La foto de Fernando de Haro: "Bajo los árboles alegre"

Foto tomada en un lugar de una isla caribeña donde todos los vecinos nacieron negros y pobres. La calle de la foto con casas demasiado sobrias pero con unos árboles que son un primor. Las casas tienen las paredes de papel y se oye al de al lado antes de que tire de la cisternas, se le oye cuando hace juliana con una cebolla sobre una tabla de madera, cuando gruñe de gusto o de dolor. Las casas valen poco pero los árboles da gusto verlos, derrochan vigor y alegría. Como la panda de niños y mozos que han cruzado un coche viejo en el asfalto para que nadie pueda pasar. Son ocho mozos que en otro tiempo podrían haber sido mozos de paja y cebada, o mozos de mulas, o mozos de espuela. No hacen mucho calor pero varios se han quitado las camisetas. Tienen la piel muy oscura, de azabache azul. Y como se ríen con toda la boca abierta los dientes parecen margaritas desojadas. La risa de los mozos es lo mejor de la foto. La risa pinta sus caras divertidas, su forma de apoyarse en el coche. No quieren el coche para presumir por la ciudad, para que piensen que han ganado una fortuna en la lotería. El coche solo les interesa porque ha sido gracioso empujarlo, porque era irresistible la idea que se salió de los labios del ocurrente de la pandilla, porque no puedes parar cuando alguien te invita a algo divertido y la fiesta está cerca. Aunque sea una fiesta pequeña. Lo que da gusto no tiene remedio. La risa. La risa de los mozos les deja el cuerpo flojo, con esa flojera entregada que da la alegría. Bajo los árboles alegre, tal es la alegría de los mozos que ni se acuerdan durante un breve instante de las mozas.