La Foto de Fernando de Haro: "En el árbol alborotan y gritan y derrochan su alegría"

La foto de hoy es la foto de una asamblea de pájaros. Un asamblea de pájaros que se ha celebrado en las indias, las indias que tenemos al Este no al Oeste. En lo más alto de unas picas muy altas, encerrados en jaulas muy historiadas como palacetes con cúpulas orientales, los pájaros. Jaulas muy decoradas, pero jaulas al fin y al cabo. Cajas con alambres que son barrotes para tener prisioneros, para tener encerrados a los pájaros como si fueran fieras, como si fueran lobos. Los pájaros cantores son como un suspiro, se parecen a lirios leves y ligeros. No suena bien el trino entre varillas, no suenan bien ni las canciones ni las palabras si no son dichas o cantadas en libertad. Las buenas asambleas de los pájaros no se celebran en los jardines cerrados sino en lo escondido del monte. Allí es donde hay que acudir a escucharlos, sobre todo al alba o cuando el cielo se incendia después de que se haya marchado el sol. A veces a los pájaros le gusta arrancarse por coplas o entonar una saeta. Pero eso sucede cuando ellos quieren. Otras veces simplemente se callan. No solo se calla el búho que tiene cara de filósofo. Se callan también los mirlos, que visten siempre de etiqueta, se callan los canarios amarillos y los gorriones. Los gorriones siempre callan, son la esencia de la discreción. Cuando quieren, si quieren, los pájaros en el árbol alborotan y gritan y derrochan su alegría. Cuando eso sucede hay que recoger la alegría que regalan para los días en los que escasea, para los días en los que melancolía te recuerda que vas a faltar.