La foto del día de Fernando de Haro: "Como un desierto que no sale en el mapa"

La foto es de Elliot Erwiitt. Elliot Erwiitt es un clásico de la fotografía. Aquí en Madrid hay una exposición con algunas de su obras. Elliot Erwiitt es un fotógrafo irónico, sus retratos te salpican con humor ácido. Pero esta foto, la foto de hoy da ganas de llorar. En blanco y negro un jardín publico y detrás un aparcamiento. El jardín público y el aparcamiento están separados por una valla metálica. En el jardín ha debido de celebrase alguna fiesta popular, una romería, o eso que los estadounidenses llaman una parada. Debajo de uno de los bancos del parque, sobre la hierba, queda basura sin recoger: servilletas usadas, una caja de comida, un paquete de tabaco vacío. La hierba está bien cortada y bien regada pero la inmundicia lo estropea todo. Sobre el banco tres mujeres, quizás cuatro. Dos de las mujeres están de pie en los extremos. La foto debe de estar tomada en ese momento de la primavera en el que no sabes como vestirte. Porque una de las señoras lleva un abrigo corto y no se ha puesto ni medias ni calcetines y la otra va a cuerpo con uno de esos pantalones que usaban las mujeres cuando las mujeres empezaron a usar pantalones. Un mira a la izquierda, la otra cruza los brazos, pero las dos con todo su cuerpo, ahí subidas en el banco, están diciendo que esperan a alguien. La tercera señora, sentada sobre el asiento, es mayor que las otras y tiene sobre las rodillas un enorme bebe, puede ser niño o niña. La abuela, porque la tercera señora es una abuela, se dispone a darle un biberón al bebe. Detrás del banco, en la alambrada que separa el jardín público del aparcamiento han colgado un letrero muy grande que dice en inglés: área de las personas perdidas. Duele ver el letrero. Todo sabemos de primera mano que quiere decir persona pérdida, cuando estamos perdidos somos como una finca sin nombre, como una tierra que nadie ha nombrado, como un desierto que no sale en el mapa.