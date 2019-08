Fichar al entrar al trabajo hace que las horas extra desciendan casi un 20%

Hace más de 3 meses que es obligatorio fichar a la hora de entrar a trabajar. Desde mayo todas las empresas, sin excepción, deben apuntar a qué hora entran sus empleados y conservar esos datos durante al menos 4 años para una posible inspección. El arranque de esta medida fue muy confuso y muchas empresas no sabían cómo llevar el control de las entradas y salidas de sus trabajadores. Esto ha tenido un efecto sobre las horas extra. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de horas extra pagadas en este último trimestre cayeron un 19%. La mejora del empleo había conseguido que en los últimos diez años el número de horas extras remuneradas subiera. Sin embargo desde el 12 de mayo que entró esta ley en vigor se desplomó el número de horas extras pagadas a los trabajadores.

Este miércoles en 'La Tarde' en COPE, el profesor de economía, Javier Díaz Jiménez, explica a qué se debe esta bajada. "Me va a costar un poco de trabajo explicarlo porque a mi también me ha llamado la atención cuando he leído la noticia. La caída de números es demasiado grande para explicarla, los datos económicos se mueven con suavidad y no a saltos como en este caso. La explicación son distintas variables que han coincidido. Una parte puede ser cíclica, una señal más de desaceleración de la economía española, otra parte, sin duda, es la entrada del decreto ley y las empresas hayan decidido recortar las horas extras".

"Si disminuyes el empleo, la productividad tiende a subir. Si cae el empleo y eres capaz de producir lo mismo al prescindir de las horas extras, el efecto es que siempre que cae el empleo la productividad tiene a subir. Para llegar hasta casi el 20% tiene que haber muchas causas como las que he mencionado anteriormente. Tendremos que esperar a finales de año para ver si se confirma, con el nuevo dato de finales de 2019, o si resulta que sólo ha sido una anomalía estadística", concluye el economista.