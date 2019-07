Fernando de Haro: “Si Rufián está enfadado, la investidura fallida es una buena noticia"

Fernando de Haro, codirector de 'La Tarde’' en COPE, ha analizado la investidura fallida de Pedro Sánchez, la segunda en su trayectoria. El comunicador considera que la derrota de Sánchez “es una buena noticia porque, si no, hubiera salido adelante un Gobierno donde Podemos tendría sillones y capacidad de decisión". "El mejor indicador de que es una buena noticia es el enfado que ha mostrado Rufián. si él está enfadado porque no sale adelante el Gobierno, el constitucionalismo español me parece que debe estar contento del resultado de esta votación”, ha dicho a los micrófonos de COPE.

El pleno del Congreso ha vuelto a rechazar hoy la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno ya que ha conseguido 124 votos a favor frente a 155 en contra y 67 abstenciones. La abstención de Unidas Podemos, 42 escaños, ha sido clave para que Sánchez haya fallado en la investidura por segunda vez tras el intento frustrado de 2016.

Tal y como ha explicado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, este mismo jueves comunicará al rey que no hay candidato a la Presidencia del Gobierno por no haber recabado el apoyo de la mayoría de diputados, y por ello, se activará un plazo de dos meses para que se produzcan nuevos intentos. Si ningún candidato vuelve a intentarlo en los dos meses que empezaron a contarse desde el pasado día 23, se convocarán elecciones y serán el 10 de noviembre.