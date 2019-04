Fernando de Haro: "Para muchos cristianos en el mundo, ir a misa es jugarse la vida"

Fernando de Haro ha analizado lo que sabemos hasta ahora de los terribles atentados terroristas que han provocado la muerte de al menos 187 personas en Sri Lanka. Unos atentados en hoteles e iglesias que nos recuerdan que millones de cristianos siguen estando perseguidos en el mundo: “Nos hemos levantado con una noticia terrible. Esto nos recuerda que para muchos cristianos en el mundo, ir a misa un domingo como el de Pascua significa jugarse la vida”.

El director de 'La Tarde', especialista en la situación de los cristianos perseguidos por su fe, explica que aún se desconoce la autoría de estos atentados: “¿Qué hay detrás de estos atentados? Todavía no tenemos ningún grupo que lo haya reivindicado. No sabemos si es el islamismo, no sabemos quién está detrás”.

Sri Lanka es un país con una situación religiosa compleja, con varias comunidades religiosas conviviendo en la isla: “Sri Lanka es de mayoría budista. Ese budismo no es el budismo pacífico que conocemos en Europa, pacífico, tranquilo. Hay componentes violentos en ese budismo. Luego hay una minoría musulmana y otra cristiana”.

Una situación que se ha tensado en las últimas fechas, con graves enfrentamientos entre comunidades: “Ha habido en estas semanas enfrentamientos entre budismos y musulmanes. En los últimos días hubo también un secuestro de un obispo anglicano”.

Una situación de tensión y violencia en la que, como siempre, los más débiles son los que acaban padeciendo las peores consecuencias: “En cualquier caso, lo que percibimos es que, igual que en Oriente Medio, hay una religión instrumentalizada que utiliza al cristiano, al diferente, como chivo expiatorio. Esto es lo que ha sucedido en Sri Lanka”.