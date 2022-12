Fernando de Haro: "Es necesario que tras la reforma laboral se creara un nuevo registro, el de paro efectivo"

Audio

Danyang-Kunshan es el nombre del que posiblemente sea el puente más largo del muno, 164,8 kilómetros de puente sobre el que se asienta la línea de Alta Velocidad Pekín-Shanghái. Algunos empiezan a estas horas un auténtico Danyang, un puente kilométrico. Nos vamos de puente, los que se vayan con el seleccionador bastante enfadado.

Luis Enrique dice que no se enteró de que durante tres, cuatro, cinco minutos, estuvimos fuera del mundial. En el España-Japón estábamos 1-2 a favor de Japón cuando Costa Rica marco el segundo gol frente a Alemania dejaba a los de Luis Enrique fuera del Mundial

Havertz anotó el gol del empate que volvió a meternos en octavos de final. En momentos como esos, en esos cinco minutos, tiene uno la sensación de que se juega el mundial en tres minutos, en un imprevisto. Muchas veces tenemos la sensación de que la vida cambia de rumbo en tres minutos. Pero no es del todo cierto. La cuestión es cómo llegamos a esos tres minutos, como estamos cuando se produce el imprevisto. El problema no es que Costa Rica le metiera un segundo gol a Alemania, es que nuestra selección perdía frente a Japón y que había empatado con Alemania. El problema no son los imprevistos sino cómo llegamos a los imprevistos.



El dato de paro del mes de noviembre ha sido un buen dato. Es un dato mejor de lo que suele ser el mes de noviembre. La afiliación a la Seguridad Social se queda plana, pero desciendo el desempleo. El ministro Escrivá ha sostenido, con un exceso de triunfalismo, que las cifras son extraordinarias. Escrivá ha valorado los "extraordinarios" datos de noviembre, pese a que tradicionalmente es uno de los meses más bajos estacionales.



Es necesario mirar las cosas con cierta perspectiva. Tenemos ya más personas con trabajo de las que había antes de la pandemia. Es posible que sea empleo sumergido que ha aflorado. Prácticamente todos los trabajadores que se acogieron a los ERTES han sido reabsorbidos. Son buenas noticias en un momento en el que podemos haber entrado en recesión, es decir en un momento en el que la economía está decreciendo. Pero el exceso de optimismo no es bueno. El empleo público tiene demasiado protagonismo, y el número de horas trabajadas por trabajador ha descendido. Y luego está la fundada sospecha, apuntada por prestigiosos institutos económicos, que apunta a un error estadística. Estamos en 2.880.000 parados. Pero en realidad son más de 3 millones porque los trabajadores que tienen un contrato fijo discontinuo, en el período en el que están inactivos cobran el paro, pero aparecen como personas que no están desempleadas. El Gobierno no ofrece datos de los fijos discontinuos que están inactivos, pueden ser más de 400.000. El ministro Escrivá se ha puesto como un basilisco con este razonamiento que parece bien fundado.

Por eso sería necesario que después de la reforma laboral se creara un nuevo registro, el de paro efectivo. A lo largo de este año se han firmado ya casi dos millones de contratos fijos discontinuos, pero una parte importante de éstos no están realmente trabajando ni cobrando de empresa alguna. La transparencia es más necesaria que nunca en este momento delicado para nuestra economía.