Fernando de Haro: "La ministra Montero se ha quedado en las últimas cada vez más sola"

Audio

En 72 horas el planeta quedaría destruido por una tormenta solar. Lo cuenta una nueva serie documental de Novaceno que advierte de seis posibles futuros muy, muy, tremendos.

Seguro que la serie tendrá mucho éxito. La destrucción del planeta, el futuro catastrófico por el calentamiento global o la inminente tercera Guerra Mundial son temas que se han colado ya en nuestras conversaciones como algo normal. Sin ir más lejos el martes analizábamos si la caída de un misil en suelo polaco podía desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Este estado de ánimo apocalíptico no es nuevo. Hace algo de 1.000 años, cuando cambiábamos de milenio, sucedió algo parecido. Hace unos años pensábamos que el progreso era imparable, íbamos incluso a vencer a la muerte y ahora pensamos que vamos hacia la gran catástrofe. Tampoco esto es extraño. Nos pasa a todos, en una semana o en unas horas pasamos de la mayor de las pretensiones, absolutamente arrogante, a la mayor de las desesperanzas, absolutamente falta de argumentos.

Irene Montero, la ministra de Igualdad, va a conseguir algo realmente inédito: va a convertir los informes del CGPJ y de la fiscalía en auténticos 'best-sellers'. Antes de que Montero fuera ministra de Igualdad solo los juristas, los diputados, la gente muy de leyes leía estos informes. Ahora los estamos leyendo todos. Si hasta el abogado de uno de los condenados por la violación de la manada va a pedir la revisión de la pena de uno de sus defendidos, si continua la avalancha de revisión de penas a los violadores y si esto ya lo advirtió el CGPJ, ¿de qué más le ha advertido el CGPJ al Gobierno y a la ministra Montero?

¿Que le dijo el CGJP al Gobierno y a la ministra Montero sobre la nueva ley del aborto? Nada. Porque el Gobierno no esperó al informe del CGPJ para aprobar el proyecto, no solo no esperó sino que la ministra Montero le echó la bronca porque no se daba prisa.

¿Qué ha dicho el CGPJ sobre la neuva ley trans? Algunas cosas importantes: por ejemplo que habría que esperar a los 18 para hacer un cambio de sexo y que no se pueden prohibir las terapias de conversión, que se puede discriminar a las mujeres deportistas, vamos que cuidado, cuidado.

La ministra Montero se ha quedado en las últimas cada vez más sola. Todos las asociaciones de jueces la han criticado, algunas han pedido su dimisión, la respalda Podemos y Pablo Iglesias, que por casualidad es su pareja. Esto de que el marido salga a defender a su cónyuge podría considerarse micromachismo o macromachismo, ¿acaso la ministra por ser mujer no puede defenderse sola?

La parte socialista del Gobierno se ha puesto de parte del Gobierno. Ahora los ministros socialistas dicen que 'pio, pio', ellos no han sido. María Jesús Montero, la portavoz de la Ejecutiva Federal y ministra de Educación, Pilar Alegría, y varios consejeros del gobierno socialista de la Comunidad Valenciana han reconocido que la ley está mal hecha. Pero los ministros socialistas, 'pio, pio que yo no he sido', no pueden escurrir ahora el bulto porque estaban en el Gobierno y era una decisión colegiada.

Montero sigue 'erre que erre'. Lo que le falta a los jueces es formación. Tienen que hacer unos cursillos obligatorios.

¿Y no será al revés? Los jueces se meten entre pecho y espalda 328 temas que les suelen llevar tres años por lo menos de ocho horas diarias de estudio. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, órgano del CGPJ, Ángeles Carmona, quien ha reprochado directamente a Montero sus acusaciones contra la escasa preparación de los jueces defendiendo que tienen una sólida formación y afrontan cada caso con la sensibilidad necesaria.

Montero quiero hacer algo tan viejo como aquello de organizar campos de reeducación. Como tengo la tarde más descargada voy a seguir leyendo informes del CGPJ.