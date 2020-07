Fernando de Haro en Milán antes de que estallase la pandemia en España, entre lo mejor de 'La Tarde'

1. Fernando de Haro: “Nos empieza a entrar una especie de ansiedad colectiva”

A 60 kilometros de Milán, está la zona 0, Codogno. En los 11 municipios que se ha decretaado que no haya movimimiento hay controles. No hay especial pesimismo en Milán.

Si hay un enfrentamiento político entre el Gobierno y la Región. Sobre todo hay una utilización por parte del populismo italiano que está pidiendo el cierre de las fronteras y medidas más drásticas.

Luego hay una cuestión de fondo, ante esta alarma descomunal. A veces pensamos que podemos encontrar fórmulas para ponernos a salvo de todo y sino lo estamos nos empieza a entrar una especie de ansiedad colectiva, que probablemente está provocando el coronavirus.

2. Así se hizo 'La Tarde' en pleno confinamiento

Pilar Cisneros y Fernando de Haro también se quedaron en casa en esta época de crisis por el coronavirus pero ‘La Tarde’ no paró en ningún momento. Y es que los dos comunicadores contaban con el equipo necesario para seguir informándote y entreteniéndote en aquellos tiempos difíciles desde sus hogares. Gracias a un vídeo que nos enviaban, pudimos colarnos en sus domicilios y ver cómo trabajaban.

De Haro explicaba que el estado de alarma "nos ha obligado a hacer la radio desde casa". Y enseñaba cómo en el salón de su hogar ha montado un pequeño estudio radiofónico, con un micrófono y los dispositivos necesarios para que su voz llegase a toda España a través de las ondas y a todo el mundo a través del streaming en directo de COPE.es.

3. Así contó ‘La Tarde’ de COPE la crisis migratoria de los refugiados en la frontera de Turquía con Grecia

Para contar desde el terreno la situación de los miles de personas que han quedado atrapadas allí, Fernando de Haro, con parte de su equipo de ‘La Tarde’ de COPE, se desplazaba a la zona para describir las circunstancias en las que se encuentran los refugiados y hablar con varios de ellos.

4. Descubrimos en el programa como se 'castiga' al narcotráfico en Galicia

Fernando de Haro era recibido en la Fundación Gallega contra el Narcotráfico (FGCN) por su presidente, Fernando Alonso. Se trata de una organización independiente y sin ánimo de lucro ubicada en Villagarcía de Arosa, Pontevedra. Desde hace más de 25 años combate el tráfico de drogas y sus consecuencias. Esta actúa como nexo de unión entre la sociedad y los estamentos encargados de mejorar la eficacia de la lucha contra el tráfico de estupefacientes.

5. En 'La Tarde' también vivimos de primera mano la preocupación del Brexit desde Gibraltar

Avanza el día en el que el territorio de Gibraltar dejará de formar parte de la Unión Europea. Unos años que han traído finalmente el Brexit que los británicos votaron en referéndum con resultado afirmativo a salirse del espacio comunitario. No obstante para Lorenzo Pérez Periánez es Presidente del Grupo Transfronterizo, afirma que “de aquí a once meses nada va a cambiar, se va a poder seguir pudiendo entrar tanto mercancías como ciudadanos” El paso y el transito no va a notarse tan restringido en principio como pudiera parecer.