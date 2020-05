Fernando de Haro: "Creo que he pasado el Covid-19 y que aún tengo algún efecto secundario"

Fernando de Haro, presentador de "La Tarde" de COPE, se ha citado este lunes con nueve oyentes de su programa para charlar durante una hora sobre la pandemia del coronavirus, sus viajes por medio mundo y las emociones que le transmite la radio. El periodista ha señalado que cree haber pasado la enfermedad y que, de hecho, todavía padece algún efecto secundario. Para él, ha sido un duro trance informar cada día del número de fallecidos por el virus. "Pensaba que cada uno de los fallecidos podía ser mi padre, que de hecho ha estado ingresado", se ha sincerado.

De Haro no ha tenido reparos en reconocer que esta enfermedad le ha sorprendido puesto que él sostuvo durante mucho tiempo que se trataba de una leve gripe. "Hasta el Gobierno no sabe cuánta gente ha sido contagiada o ha fallecido. Yo fui de los que estuve equivocado y esto me ha hecho aprender que debo ser más cauto", ha contado.

Para el presentador de "La Tarde" el desconfinamiento proyectado por el Gobierno es peligroso porque no se ha hcho ningún estudio de seroprevalencia y pide responsabilidad a la ciudadanía. "El cansancio puede dar la impresión de que esto se ha acabado, pero ojo porque podemos tener un rebrote si nos descuidamos", ha advertido.

Fernando también ha dedicado palabras muy bonitas para Pilar Cisneros, su compañera de programa: "Pilar es una pareja formidable. Cada uno tiene una personalidad diferente y nos complementamos fenomenal". En su encuentro con los oyentes, el comunicador tampoco ha podido evitar preguntas por su corte de pelo "a distancia" o sobre sus lugares favoritos del mundo. Sobre esta última pregunta, De Haro ha reconocido que cuando está en Oriente Próximo se siente "como en casa".

Por último, Fernando ha señalado que se siente cómodo con el formato de "La Tarde". "La radio tiene que ser análisis pero también es cercanía, es vida... Antes a los locutores nos daba vergüenza hacer la reflexión humana, pero los que escuchamos la radio queremos eso. Y estoy encantado de hacer esa radio próxima con el oyente", ha concluido.