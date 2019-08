El fan de Bon Jovi que terminó compartiendo escenario con él en un crucero-festival

El mundo de la música está en una revolución constante y brutal. Día tras día aparecen nuevos artistas, que eclipsan a los anteriores y baten sus récords. También se innova en la materia de conciertos, y Bon Jovi ha actuado en un cruceco-festival que ha reunido a más de 2.000 personas en el barco. Uno de ellos es Antonio Rivas, que ha tenido la oportunidad de compartir escenario con el cantante estadounidense.

Este viernes en 'La Tarde' en COPE, el cantante nos explica cómo ha sido para él y cómo llego a compartir escenario con una de los cantantes más famosos del mundo. "Es una idea, como parte de su gira europea, le apetecía hacer algo diferente y montó un crucero que ha sido espectacular y estoy muy contento de haber podido asistir y tocar".

"No era un crucero donde hay actuaciones, sino que era como un festival en un barco. Estaba Jon Bon Jovi y muchos más artistas, entre los que me incluía yo. La diferencia entre un festival en tierra y esto es que el crucero estaba montado para el cantante y todo el mundo que iba eran fans de Bon Jovi. Actuábamos con el barco atracado en puerto y durante la travesía. Hemos tardado 5 días de Barcelona a Mallorca porque íbamos despacio", explica Antonio Rivas.

"La discográfica en la que estoy se enteraron de este evento y propusieron alguna de mis canciones a los organizadores. Les gustó mi música y para mi fue muy especial y un honor, porque además de ser el único español he sido el único latino, el resto eran artistas anglosajones", continua el artista.

"Aunque las tendencias musicales ahora mismo son más la música electrónica y el reggaeton, el propio Bon Jovi me dijo que uno debe ser fiel a lo que siente y a lo que le gusta hacer. Entonces intento ser fiel a lo que a mi me gusta y me gusta el pop-rock. Primero te tiene que gustar a ti y sentirlo y si a alguien más le gusta, bienvenido sea", concluye el cantante español.