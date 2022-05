Un experto advierte sobre el futuro de las criptomonedas y sus consecuencias: "Es como una ruleta"

Las criptomonedas han sido de los activos más rentables en los últimos años con muchísima diferencia y ya se sabe, la rentabilidad se consigue invirtiendo. Y toda inversión conlleva un riesgo. Lo que surgió como un proyecto revolucionario para "democratizar" las finanzas se ha convertido, en algunos casos, hasta en un peligro para aquellos que no son conscientes de la volatilidad de esta moneda digital.

El 12% de los adultos españoles, entre 18 y 24 años, tiene monedas virtuales. Gente muy joven. Lo que convierte a España en el quinto país europeo con mayor cifra de operaciones en criptomonedas. Cifras sorprendentes ya que el año pasado este sector movió cerca de 60.000 millones. Por eso, no es de extrañar que haya que declararlas en la Renta. Pero este 'boom' genera algunas preocupaciones extra. Hay muchos jóvenes que invierten/juegan con estas criptomonedas y se está empezando a hablar de una posible adicción oculta: ¿Lo son o se acabarán convirtiendo en cripto-arruinados? Hablamos sobre este asunto en nuestra sección de 'Economía de Bolsillo' con Fernando Trias de Bes. Y, además, hablamos de los pros y contras.









El economista ha arrancado asegurando que "no es ni moneda. Mucha gente me lo discutirá y me he peleado con expertos en criptomonedas pero para mí no lo es". Además, añadía que "para que algo sea una moneda tiene que tener dos características: que sea un depósito de valor y esto está por ver. Y lo segundo es que sea un medio de pago, que sirva para el intercambio. Y en este caso, puedes utilizarlo en algún país o algunas plataforma digitales".

Para Trias de Bes una criptomeda es un archivo digital. "Lo único que tiene es que mediante un cifrado criptográfico garantiza la titularidad de un archivo". Cisneros indica que parece algo poco consistente pero, a partir de ahí hay un hecho: que muchas personas han ganado una cantidad ingente de dinero. "Es así. Pero en 1.700 hay gente que llegó a entregar hasta su casa por un tulipán", cuenta el experto. Incide en que para él, además, son una burbuja. "Los últimos de la fila, cuando explote la burbuja ahí se quedarán. Y si no tiempo al tiempo".

Se está produciendo un 'boom' con estas criptomonedas teniendo en cuenta a ese 12% de españoles que las tiene. Gente muy joven. ¿Qué está pasando? "Pues que no hay barreras. Y alguien te dirán que estos jóvenes están aprendiendo a invertir. Están aprendiendo a especular", explica el economista.









¿Qué es un rendimiento explícito? "Es algo que por sí mismo rinde. Si yo compro acciones de una empresa que genera unos dividendos tienen rendimiento. Si yo compro bonos dan rendimiento. Pero una criptomoneda no tienen rendimientos propios y la única motivación es la posterior reventa que es la base de toda burbuja", argumenta Trias de Bes.

"Lo ves casi como una ruleta"

Luego hay otra cuestión, que es la adicción que genera. "Hay gente que ya en Bolsa tiene comportamientos totalmente adictivos porque tú no estás invirtiendo ni el medio o largo plazo. Lo ves casi como una ruleta. Esto es simplemente jugar y de repente ves que lo que eran 20 euros son 120. Y ves como evoluciona...."

¿Y no está regulado? "Todavía no. Aunque bueno, ya se avanza algo con lo de la Agencia Tributaria. Es un tema digital, no tiene fronteras y es fácil la trazabilidad", reflexiona el experto.

Además, ha avanzado que la criptomoneda pública llegará. "Al final, la historia es muy clara. Una moneda es un depósito de valor. Por eso, las monedas públicas son las únicas que han aguantado".

Por último, su recomendación es que se siga todo este 'boom' con atención porque puede convertirse en una burbuja que, según este experto, podría explotar. Más pronto o más tarde.