Un experto energético, sobre la mayor demanda de las Tarifas de Último Recurso: "Es una situación límite"

Rocío López es madre de familia numerosa, pagó "800 euros en electricidad" al mes el año pasado. La subida de la luz le provocó que tuviese que desembolsar más del doble de lo que pagaba hace un año. Ella se acogió a la Tarifa de Último Recurso y ahora paga lo mismo que en 2021. La OCU recomienda que, en la medida de lo posible, los consumidores "se acojan a este tipo de tarifa regulada". Las comunidades de vecinos, hasta ahora no tenían acceso a la TUR, pero el Gobierno ya ha puesto las bases para que puedan acogerse.

Jorge Morales de Labra, experto en energía y director de Próxima Energía explica en 'La Tarde' con Pilar Cisneros que “aún no no conocemos los detalles” y a pesar de ello “son muy importantes”. Las comunidades que no pueden acogerse a la TUR son aquellas que tienen calefacción central. Las que tienen caldera individual pueden pedirla. Pero “no es nada fácil hacerlo ahora” porque las compañías que lo ofertan están desbordadas. Morales de Labra aclara que el Gobierno “deja caer que lo que va a hacer es ampliar el bono social”. Lo que parece que finalmente se va a aplicar es “una tarifa especifica para estos colectivos”.





La opción más sencilla parecía la de aplicar la TUR midiendo si el consumo per cápita en una comunidad de vecinos entra dentro de los requisitos individuales. Pero el experto energético se queja de que “van a crear una nueva TUR” y que “esto tiene un impacto sobre las compañías enorme” porque este tipo de tarifas “está subvencionada”. El Gobierno devuelve a las compañías la diferencia entre lo que cuesta la energía y el precio al que las compañías lo cobran a los clientes, a lo que los Estados piden a las entidades privadas que esperen para cobrar su parte: "Ya le pagaré yo la diferencia en los próximos años”. Y para conseguir el dinero, el Gobierno lo hace “repercutiendo en el recibo de los españoles”, explica Morales de Labra: “Ese es el truco”.

Y con todos los clientes que quieren pasarse a la TUR, asumir la diferencia se ha vuelto inabarcable para las eléctricas: “Cuando eran pocos usuarios no pasa nada, ahora las compañías tienen un problema financiero para pagarlo". Y habrá más centros que quieran también acogerse a la TUR: “Los siguientes son los colegios e institutos”, apunta el experto. “El Gobierno se va a ver presionado” a ampliar la oferta a todos los que la pidan porque las elecciones están a la vuelta de la esquina pero “las compañías tienen un límite”, advierte.





"Estamos en una situación límite"

La situación, ahora mismo, está llevando a las comunidades de vecinos a tomar la decisión de “cortar la calefacción” porque “estamos hablando de triplicar la factura”. Al experto le parece "escandaloso" que en la época del año en la que estamos aún "no está resuelto”, ya que “normalmente se han encendido en noviembre", pero antes las comunidades tienen que reunirse. El experto no sabe qué pueden hacer: “Yo no soy capaz de dar una recomendación a la comunidad de propietarios”.

“Esto se va a llevar por delante el mercado energético”, señala Morales de Labra. Provocará “racionamientos de energía” en toda Europa porque "estamos en guerra" y “se está utilizando la energía como arma de guerra”. “Estamos en una situación límite”, sentencia.