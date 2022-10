Un experto de la Complutense da la solución a la censura en Twitter: “Es una especie de VAR del fútbol”

Elon Musk dice que el “pájaro está liberado” y el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, le responde que “volará bajo las normas europeas”. La cuestión ahora es hacia dónde va la red social después de la compra de Musk. Borja Adsuara es experto en derecho digital y privacidad y aclara en ' La Tarde' con Pilar Cisneros y Fernando de Haro que los límites están en “la carta europea de derechos fundamentales” que determinan la libertad “de expresión y de información”. Sin embargo, cree los usuarios deberían tener un límite: “Que alguien no diga lo que es desinformación”. Por eso, Adsuara explica que “Elon Musk y cualquier red social tendrá que atenerse a lo que imponga” la regulación europea.

En la red social del pajarito hay 1,3 billones de cuentas de las cuales se estima que son activos 330 millones. Es una de las que más se utilizan para informarse en el mundo. Facebook está en retroceso y Twitter e Instagram ya están sobrepasándolo. Para luchar contra las fake news y que sea una fuente de información fiable, tendrá que haber controles. Es siempre un equilibrio delicado.

Sobre “el papel lo aguanta todo”, explica Adsuara. “Todos estamos contra las fake news”, aclara el experto. Pero se cuestiona “quién determina lo que es el discurso del odio” porque depende de la perspectiva: “Lo hacen los otro, nunca es el tuyo”. Y al final, “si se ejerce mal esa libertad, será el juez el que lo tenga que determinar”, corrige Adsuara. Y ha explicado que “en las redes sociales, cada cuenta es un medio de comunicación y la plataforma solo tiene que retirar lo que sea ilegal, porque si no estaríamos en la arbitrariedad”.

Si deciden que hay un discurso que no es aceptable y Adsuara cree que está “mal” hacer lo que se ha hecho con Trump: “No podemos aplicar unas normas según quién se trate”. Y critica que se deje en manos de “las redes sociales poner y quitar gobierno”. Cuenta que la red social, en sus inicios “no era responsables de los contenidos de los usuarios”, aunque con el tiempo ha ido cambiando y advierte de que “si le damos el poder de moderar los contenidos, nos metemos en una vía muy peligrosa”. El artículo 20 garantiza la libertad de expresión “y el único límite es la ley” porque “una norma de rango inferior”, como la que puede imponer Twitter, no puede ir en contra de la constitución. En ese caso, reflexiona que “le da un cheque en blanco para que puedan borrar lo que consideren inoportuna”. Adsuara propone que sea “un organismo sectorial independiente, que revisen cuando retirar una cuenta”, y lo asimila a “una especie de VAR del fútbol”, que sería un “mecanismo de contrapoder”. Porque si no, “serán las redes sociales las que determinen lo que está bien y lo que está mal”.

Una de las decisiones que se han conocido es que Elon Musk ha propuesto que se pague por las cuentas verificadas, esto es lo que confirma que una cuenta es tuya. Se habla de un precio de 20 dólares al mes. Sobre si será la monetización de Twitter, Adsuara cree que “lo han intentado ya varias veces”, por ejemplo, algunos usuarios que “podían cobrar a sus usuarios para que puedan debatir con ellos”. Pero rechaza esta posibilidad porque “el éxito es que es una red abierta” y que “si eres educado y planteas los temas de una forma interesante te puede contestar cualquiera”.

Frente a los cierres masivos, el experto plantea “desmantelar las cuentas que no son personas físicas y son bots”. Añade que “es posible” hacer esto y que detrás de cada cuenta “haya haya una persona detrás”. Lo que no significa que pongas tus nombres y apellidos, sino que “puedes tener seudónimo, pero que la red social sepa quién hay detrás”. En casos en los que un magistrado pueda investigar un delito, que “el juez puede levantar el seudónimo para saber quién hay detrás”.

El experto señala que el principal problema de Twitter “no es que se publiquen noticias falsas”, sino que “el problema es la campaña de desinformación” que hacen algunas cuentas que replican automáticamente un mensaje. Esto es “que la noticia se comparta como un bombardeo” por los bots “porque desvirtúa el periodismo informativo”.