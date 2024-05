Un experto en chotis, el baile de San Isidro, revela por qué Almeida lo hizo mal en su boda: "En realidad..."

Los que se encuentren por la pradera de San Isidro puede que hayan escuchado 'Madrid', de Agustín Lara, y seguro que sabes a qué baile típico acompaña: el “chotis” madrileño. Y es que este 15 de mayo se celebra el día de San Isidro, santo de los agricultores y patrón de Madrid.

Y es que el chotis es el baile típico de la capital desde 1850, año en el que la reina Isabel II organizó una fiesta en el Palacio Real de Madrid que dio mucho que entre los invitados precisamente por este baile.









El origen del nombre del 'chotis'



Por su parte, Pilar Cisneros, co directora de La Tarde, explicaba este día de San Isidro el origen, no sólo del baile, sino también de la propia palabra 'chotis' que, no, no viene del castellano. “Originariamente, se trataba de una especie de polca alemana (una danza popular alemana que se baila en círculo por parejas) aunque en realidad se parece más a un antiguo baile típico escocés, de ahí el nombre, porque "schottish" significa “escocés” en alemán”, explica la comunicadora de COPE. En cualquier caso, desde ese momento nació lo que quedó para la cultura madrileña como El Chotis.

Al contrario de lo que ocurre con otros bailes regionales como la jota, la sardana o las sevillanas, no tiene categoría que lo identifica como baile tradicional, y tampoco es un baile profesional, lo que lo pone en peligro.

José Luis Martínez-Almeida bailando chotis en un evento tras su boda / EP









José Luis Campos es presidente de la Agrupación Amigos Madrileños Los Castizos, replica que cree que no está en peligro y que ahora “todo el mundo pide chotis”. “De hecho, el día 7 de mayo, dentro de las fiestas de San Isidro, a la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños se le encargó hacer un taller de chotis y se apuntaron 300 personas, muchas de las que esperábamos”. Subraya que no sólo son personas mayores las que se interesan por la danza madrileña, sino también los jóvenes. “Es otro tipo de baile a las jotas o las sevillanas, se baila de una forma diferente, se puede bailar todo el año, no sólo en fiestas”.

Unos pasos que, asegura, se aprenden en un rato, pero depende de la facilidad de la gente para captarlo, porque hay gente que tiene dos pies izquierdos y en la vida lo va a aprender.





¿Por qué Almeida bailó mal el 'chotis'?



Y es que el Chotis se baila mucho últimamente en las bodas, con el caso reciente del famoso baile en la ceremonia entre Martínez-Almeida y Teresa Urquijo. "Tan comentado, para lo bueno y para lo malo", apunta Cisneros. Por su parte, Campos la sorprendía haciendo una valoración de cómo ejecutó el baile el alcalde madrileño durante su boda porque, confiesa, en realidad lo hace bien.









“El alcalde no lo baila tan mal como demostró en su boda”, apunta, a la vez que señala directamente a que el motivo podría ser en realidad la habilidad de su ya esposa, Teresa Urquijo. “He estado con él en otras ocasiones y, bailándolo con una mujer que sepa, tampoco lo baila tan mal”, añade. Por último, Cisneros sospecha que “cogieron justo el trozo del vídeo que pusieron en redes, pero el resto del chotis lo bailó bien”.