Un experto aclara si podemos contagiarnos de gripe aviar si llegamos a consumir huevos contaminados

La gripe aviar se está extendiendo de nuevo por el mundo. Más de 10 millones de aves de corral han muerto o han tenido que ser sacrificadas solo en el último mes. La principal consecuencia de este aumento de animales infectados se está viendo ya en la escasez de huevos en los supermercados de muchos países. Y los pocos que llegan al punto de venta, con los precios disparados.

En Estados Unidos la situación de desabastecimiento es crítica. El precio de los huevos allí ha crecido un 60% en el último año, un 11% solo entre noviembre y diciembre de 2022, según los datos del Departamento de Agricultura estadounidense. ¿Te imaginas ir al supermercado a comprar una docena de huevos y encontrarte el cartón o la huevera con una alarma puesta? A este extremo han llegado algunos supermercados del país, como cuenta Irene desde Nueva York. "Donde antes pagábamos 4 dólares y pico, que ya nos parecía muchísimo en comparación con España, ahora pagamos casi 7 por una docena, que encima son del tamaño de los huevos de codorniz. Una docena normal cuesta entre 9 y 11 dólares, dependiendo del supermercado, y en algunos sitios los tienen hasta con alarma para que no los roben".

En Reino Unido la situación no es mucho mejor. Iñaki vive en Londres y comenta que "últimamente estamos teniendo bastantes complicaciones a la hora de encontrar huevos en el superemercado, hay días en los que las estanterías están vacías. La mayor parte de las marcas, incluso las marcas blancas, han subido su precio una libra y media, o dos". El huevo es un alimento esencial entre los británicos, y es que consumen 37 millones al día. El precio de la docena de huevos ha subido en este país un 35%, de media ahora cuesta unas 3,32 libras. A estos precios inasumibles se une en algunos casos el racionamiento. Las grandes cadenas inglesas se han visto obligadas a colgar carteles en los que se informa a los clientes de que solo podrán comprar un determinado número de docenas.

Con este panorama, es inevitable preguntarnos si llegaremos a estos extremos aquí en España. "No es probable, pero tampoco es imposible", según César Lumbreras, director y presentador de 'Agropopular'. Aquí el precio de la docena ahora mismo se sitúa en torno a los 2 euros, más o menos, y 3,5 euros si son huevos camperos, por lo que han subido, pero parece que por el momento se están conteniendo en comparación con otros países.

Lumbreras achaca esta subida de precios principalmente a la gripe aviar, muy difícil de controlar porque se transmite por las aves migratorias. Como consecuencia de ello, se han sacrificado gallinas para controlar los focos y, por lo tanto, la producción de huevos se ha reducido y los precios han aumentado. "Además de eso, nos encontramos que en la Unión Europea en los últimos 20 años se ha cambiado en tres o cuatro ocasiones la normativa sobre cría de las gallinas en cautividad", explica el director de 'Agropopular'. "Eso ha obligado a hacer muchas inversiones por parte de los ganaderos, y muchos de ellos no han podido hacer frente a todos estos cambios en la normativa, con lo cual han abandonado la producción". Por otro lado, no hay que olvidar que el incremento de los costes de producción que se ha registrado en piensos o en energía también ha influido en la subida de precios. "Si continúa la tendencia a la reducción de la producción, continuará también el encarecimiento de los huevos. No es muy probable, pero yo no descarto nada", afirma Lumbreras.

¿Cuál es el riesgo de contagio de gripe aviar en humanos?

La pasada semana se sacrificaron un total de 87.000 aves por un foco de gripe aviar en una granja de pavos de Lleida. Se trata del primer foco detectado en nuestro país en este 2023. No obstante, los expertos descartan por ahora que estos casos supongan un problema para los humanos. "Las cepas del virus que están actualmente causando la epidemia de gripe aviar están, por todo lo que sabemos, aún adaptadas a sus hospedadores naturales, es decir, a las aves y, por lo tanto, el riesgo para las personas se consideraría bajo", explica Julio Álvarez, investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET) de la Universidad Complutense de Madrid. "No obstante, sí se han dado algunos pocos casos, siempre en gente que había tenido un contacto muy estrecho con animales infectados, siendo ese colectivo, por tanto, el que estaría expuesto a un riesgo algo superior". Precisamente, el pasado mes de octubre un trabajador de una granja avícola en la provincia de Guadalajara fue el primer caso de gripe aviar en humanos en España.

Para Álvarez, la probabilidad de que encontráramos en el mercado huevos u otros alimentos de origen animal contaminados por el virus de la gripe aviar es muy baja, "dado que este virus normalmente causa una gran mortalidad en las aves de producción y tenemos sistemas de vigilancia que están actualmente tratando de encontrar los casos de infección". Además, el experto indica que no existen evidencias que sugieran que se pueda transmitir el virus de la gripe aviar a través del consumo de productos de origen animal contaminados. "El riesgo de que dichos productos pudieran llegar al consumidor es muy bajo y, además, la manipulación y el cocinado de dichos alimentos disminuiría aún más el riesgo", apunta.

En este sentido, César Lumbreras coincide en que los controles son muy exhaustivos, aunque recuerda que "el riesgo cero no existe". El director de 'Agropopular' prevé que en general "la época de precios de los alimentos asequibles que hemos conocido durante muchos años se ha acabado" y nos tendremos que acostumbrar a corto y medio plazo a que los precios de los alimentos van a seguir caros durante un tiempo.