Este es el nuevo perfil que triunfa en una empresa: "Está muy demandado hoy en día"

Las nuevas tecnologías han traído consigo una serie de problemas que antes no existían. La realidad es que, a día de hoy, el 94% de las empresas españolas han sufrido en algún momento un problema de ciberseguridad que ha puesto en peligro sus datos. Una realidad que que ha hecho a las entidades de nuestro país darse cuenta de que necesitan un nuevo perfil en sus filas: los expertos en ciberseguridad, que no solo puedan evitar estos ataques sino que, en el caso de haberlos, puedan identificar el origen del mismo.

En 'La Tarde' hemos podido hablar con Carlos Blanco, coordinador del curso de especialización en ciberseguridad en el CIFP Politécnico de Santiago, donde imparte clases a trece alumnos en dicho máster. Durante una clase de Análisis Forense en Ciberseguridad Industrial, Blanco ha explicado que la idea es "detectar a través de un análisis si se ha producido un ataque, cómo se ha producido, desentrañar cómo ha sido y cómo se ha podido introducir en el ordenador".





A partir de ahí, el punto del curso es, además, "buscar las claves" para ayudar a decidir si imponer o no una denuncia. Además, también buscan saber si dicho ataque ha sido consecuencia de "un problema o una brecha" para poder "prevenir nuevos ataques".

Expertos en ciberseguridad, el nuevo perfil que demandan las empresas

Carlos Blanco ha asegurado que los están llamando muchas empresas demandando este perfil. "El año pasado fue el primero que se impartió el curso, intentamos complementarlo con charlas y conferencias, y a partir de ahí las empresas se ponen en contacto con nosotros, nos dan un correo para que los alumnos interesados puedan mandar su currículum", ha explicado Blanco a 'La Tarde'.

"Yo creo que es un tema que está muy demandado hoy en día y es algo que las empresas están viendo, que cada día necesitan más protegerse y van a tener que echar mano de estos técnicos que estamos formando", ha agregado.

Félix tiene 21 años y es uno de los estudiantes del máster. Ha contado a Pilar Cisneros que anteriormente hizo un ciclo superior de robótica. "Me gustaba saber cómo se conectaban las máquinas entre sí, me hablaron de este ciclo y quise probar", ha contado. El estudiante ha asegurado, además, que es un mundo "que no sabía bien que existía" pero la idea de poder saber "qué forma de ataques hay, cómo lo investigan, cómo es el proceso, es como un mundo nuevo", ha agregado.





En este sentido, ha querido matizar que no es difícil si es algo que te gusta. "Como todo", ha subrayado. "Si te gusta la robótica, te va a gustar. Si tienes alguna dificultad con la informática o con saber qué es una IP, sí puedes tener dificultades", ha argumentado el joven.

En último lugar, Carlos Blanco ha agregado que entre el esfuerzo de los alumnos, con una base mínima y el profesorado, "no detectamos demasiadas dificultades". ¿Qué se necesita? "Un poco de esfuerzo y dedicación", ha concluido.