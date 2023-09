En España hay más de 2 millones de personas en paro, y a la vez 150 mil vacantes de trabajo

¿Cómo es posible que si en España hay dos millones ochocientas mil personas en paro, tengamos al mismo tiempo más de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir? ¿Cómo puede ser?

Donde más se busca gente es en la industria. Y nos referemos a electricistas, operadores de grúa, tanto de grúa fija como grúa de camión, montadores de carpintería, en estos puestos y en otros muy similares hay 60.000 ofertas ahora mismo.

La historia de Maite de COPE

Maite tiene una empresa de construcción en Soria. No hay manera, no encuentra trabajadores. Ella busca personal mínimamente cualificado para manejar ciertas máquinas en la construcción: “Tenemos 5 o 6 máquinas paradas por falta de personal. Por más que buscamos nadie aparece”, aseguraba en 'La Tarde'.

La industria es donde más se busca gente, donde hay puestos de trabajo que no se cubren. Pero es que también se busca gente para sectores como finanzas, seguros, transporte, información y comunicaciones. El mejor ejemplo es el de los anuncios en el metro de un gran banco, que ofrecía € 10.000 a quien le presentara un programador.

Es decir, que el problema es casi generalizado. Son demasiados sectores y demasiados puestos de trabajo sin cubrir

¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué pasa esto?

Después de investigar y analizar podemos afirmar que no que no hay solo una causa, sino varias:

Primero, el SEPE, el servicio de empleo, donde te apuntas al paro. Un servicio que, si nos atenemos a las cifras, no funciona. Por un lado, está la lentitud. Juan, está en paro desde hace una semana. “Llevo intentando acceder al subsidio por desempleo desde el primer día y todavía no lo he conseguido”. Juan explicaba que ha intentado todos los métodos posibles, y sigue sin poderlo conseguir.

Y por otro, porque no consigue recolocar a la gente. Solo el 2% de los parados encuentran trabajo a través del SEPE. Solo dos de cada cien.

Diego Barceló, de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas explica que el “SEPE se ha convertido simplemente en un gestor de la prestación por desempleo. De hecho, entre el 75 y 80% del presupuesto del SEPE, según el año, se gasta en prestaciones por desempleo. No hay que creer que es un problema de falta de recursos, porque los recursos que tiene el SEPE para formaciones y políticas activas de empleo son 6.700 millones al año y eso es un 14% más que hace 4 años”.

Los sueldos

Otra de las causas de que hayan tantas vacantes y a la vez un número de paro muy alto son los salarios, que en la mayoría de los casos, son bajos: “En un mercado cuando hay una escasez, sea de un producto o de un servicio, como es el trabajo, se produce una subasta en la cual las empresas pujan subiendo el precio, y en esa puja las pymes son las que llevan las de perder y las empresas grandes son las que llevan las de ganar porque pueden aumentar su productividad y subir los salarios y de ahí que el problema de las vacantes temga muy difícil solución en el corto plazo”, destacaba Diego en COPE.

La España vaciada

Esto ocurre mucho más en provincias como Soria, o en Cuenca o en Teruel. Y es que si el salario medio de las empresas de menos de 50 empleados es de 1.400 euros. Esto en las provincias sin gente, se agudiza más y los sueldos son peores. Las provincias con menos vacantes son La Rioja, Extremadura y Cantabria.

Bueno, pues como consecuencia de salarios que son bajos, o medio bajos, hay gente que prefiere seguir cobrando una ayuda del paro que, directamente, trabajar. O por lo menos es lo que nos cuentan desde las pequeñas y medianas empresas: “Cuando encuentran candidatos que ponen dos condiciones, una es trabajar en 'B' para no perder la ayuda, y la segunda, es que quieren trabajar medio día porque como tienen la ayuda no necesitan trabajar a jornada completa. Es una realidad y es urgente que el gobierno haga que la condicionalidad de esas ayudas se cumpla de manera efectiva. No solo es algo moralmente cuestionable sino que además es finacieramente insostenible”, insistía Diego.

Y tú, cómo lo ves? ¿Qué opinas?