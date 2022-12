Escasa potencia y de procedencia española: todo lo que se sabe hasta ahora de las cartas bomba

¿Quién está detrás de los seis paquetes bomba caseros? El primero que ha llegado es el de la embajada de Ucrania, otro a la empresa de fabricación de armamento zaragozano, Instalaza, otro al ministerio de defensa y el último, en la embajada de Estados Unidos. El pasado 24 de noviembre, presidencia del Gobierno recibió un paquete dirigido al presidente Pedro Sánchez.

Parece ser un envío llevado a cabo por alguien, según informa Juan Baño, jefe de Interior de COPE. En los últimos días se han sucedido cinco de ellos. Hace siete días desde interior sí alertaron a determinadas instituciones públicas sobre la recepción del correo, pero no dieron el paso de denunciar. La policía estuvo investigando, pero no se informó al juez. Hoy, tras estas bombas, se han sumado a las diligencias de la Audiencia Nacional.

Hay mucha similitud. Rafael Pérez, el número dos de interior, afirma que “existen indicios que la procedencia apunta que viene del territorio español”. Todos envueltos en papel marrón y escrito a mano. El número dos de interior estaba informando cuando se encontró la de la embajada de Estados Unidos.

La potencia de este explosivo es escasa, aclara Juan Baño. Cuando un militar ucraniano dio paso a abrir el sobre y quedó herido leve, estamos hablando de material pirotécnico y no de material explosivo, como explica el jefe de Interior de Cadena COPE. Por eso se habla de deflagración y no de detonación. "Esto no son bombas", recalca Baño. Lo envía con la idea de hacerse notar y salir en la prensa.