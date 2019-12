Enrique Ladrón: "Ojalá me hubiesen ofrecido la cuarta parte en España de lo que me ofrecen en Alemania"

Y atento a esto: Alemania busca conductores de autobús... y los está encontrando en España... Concretamente en Badajoz, en Gandía (Alicante) y en Cabra, en Córdoba, donde está la autoescuela que está formando a estos chóferes. En principio serán 39 conductores los que se repartirán entre las distintas regiones de Alemania pero en un plazo de varios años se espera que lleguen hasta 500 profesionales. Los primeros ya se encuentran allí, en Gemünden es una pequeña ciudad del estado alemán de Baviera. Llegaron esta misma semana...

José Joaquín Caballero, responsable de formación de la Autoescuela Acción en Cabra ha revelado en La Tarde de COPE: “Yo estaba en la oficina y recibo una llamada de una chica que me dice que es de una empresa alemana de autobuses que me comenta que está buscando gente que quiera colaborar con su empresa y que quiera formar a chóferes de autobús para que vayan a conducir a Alemania y yo le digo que sí”.

“A los pocos días me dice la chica que baja su jefe de Alemania a Cabra, a Córdoba para contarme los detalles personalmente. Y efectivamente viene acompañado de una traductora y me pregunta si quiero formar a gente que conduzca autobuses porque allí no encuentran a nadie”, añade José.

El responsable de la autoescuela ha explicado: “Me dijo cuánta gente necesitaba que formásemos y me pareció un número disparatado, al menos en aquel momento. Unos 500 conductores en unos pocos años, yo le dije que eso no iba a ser posible y me dijo que no habría problema.

Enrique Ladrón De Guevara, conductor de autobuses que ya está preparado para trabajar en Alemania ha contado lo siguiente sobre las condiciones profesionales en Alemania: “El sueldo está muy bien, son 1.700€ netos más las horas extra. Además tienes 3 meses de alojamiento gratuito y un contrato de trabajo indefinido.

“Me hubiese gustado que me ofreciesen una cuarta parte en España de lo que me ofrecen los alemanes”, justifica Enrique.

El conductor cuenta que si sumas las ayudas al sueldo neto hablamos de 2.000 euros como mínimo y que el pueblo al que va a ir destinado, Gemünden es precioso.