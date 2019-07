El encontronazo entre De Haro y el negociador de Vox en Murcia: “Me estás haciendo trampa”

Después de que Vox decidiera levantarse de la mesa de negociaciones este jueves y, previsiblemente, votará 'no' a la investidura de López Miras como presidente de Murcia, su negociador, Luis Gestoso, ha pasado por los micrófonos de La Tarde de COPE para explicar las razones de la ruptura del diálogo. Preguntado por si el motivo de la ruptura han sido las palabras de Villegas, el negociador de Vox ya ha comenzado a cambiar el tono y responde: “¿Pero a usted le parece serio?”, y continúa “¿Le parece serio que alguien con el que estás negociando un acuerdo programático se siente en la mesa solo para decir que se sienta únicamente para tomar un café y que otro diga que no negocian con nosotros?”.

El tono de la conversación entre entrevistador y entrevistado se ha ido acalorando conforme De Haro insistía en que Gestoso le aclarara los puntos programáticos concretos que han propiciado el viraje en las negociaciones o si se trataba solo de las palabras de Rivera. “Yo se lo he explicado al principio, pero parece que el que no quiere entenderlo es usted” le responde Gestoso.

Preguntado por el presentador si, en el caso de ser las palabras de Villegas el motivo de la ruptura, la razón no sería programática, el negociador de Vox le replica: “¿quiere dejarme acabar?”. Además, añade Gestoso: “Usted está intentando hacerme un razonamiento con el que está intentando hacer trampa. Está intentando darle una vuelta a mis argumentos con falsos silogismo. Tengo que decirle a usted la verdad, porque está intentando poner en mi boca palabras que yo no he dicho”.

“Al decir que ustedes están tomando café y que no están negociando, ¿entonces está poniendo en valor un documento con el que ustedes no están de acuerdo?” le pregunta De Haro. Gestoso le replica que “no”, y el presentador de La Tarde lamenta: “Pues entonces me he perdido”. “Si no me deja hablar y me contesta las preguntas que me hace... Él lo que está diciendo es una mentira pura y dura”, concluye Luis Gestoso la entrevista antes de ser despedido, eso sí, ambos en un tono cordial.