Elías Bendodo, en La Tarde: "Si Feijóo hubiera aceptado y cedido a lo que cederá Sánchez, sería presidente"

Elías Bendodo, coordinador general del Partido Popular, ha reivindicado este jueves en 'La Tarde' con Pilar Cisneros y Fernando de Haro, que "Sánchez, a diferencia de Puigdemont, miente". Así las cosas, el popular es que la clave en estos momentos "es quién está dispuesto a comprarle esto". El coordinador de la formación que preside Alberto Núñez Feijóo ha dejado claro que la política para Sánchez es "mercantilismo: unos compran y otros venden".

"Puigdemont vende carísimos sus siete votos y Sánchez está dispuesto a comprarlos al precio que haga falta", ha zanjado Bendodo.

El coordinador general del PP ha explicado, a raíz de las declaraciones de Feijóo, en las que aseguraba que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, "es más sincero" que Pedro Sánchez, es un hecho cierto. "Él y los suyos han dicho que para que haya investidura, ya sea de uno u otro, debe haber amnistía y referéndum de autodeterminación", ha explicado Bendodo. Así, ha agregado que pese a no estar de acuerdo con sus premisas ni tampoco con sus actos, "no ha mentido, sabemos lo que quiere y tenemos que ver lo que Sánchez está dispuesto a dar".





Bendodo también ha aprovechado para explicar que durante el proceso de investidura de Alberto Núñez Feijóo, Junts ofreció al Partido Popular lo mismo que le está ofreciendo al PSOE a día de hoy. "Nosotros dijimos que no y tiene la pinta de que Sánchez va a decir que sí. Esa es la gran diferencia entre Sánchez y Feijóo: que uno no estaba dispuesto a desgastar España para conseguir la presidencia y Sánchez, por el camino que va, sí está dispuesto a desgastar España".

Ha explicado que varios responsables de la formación de Puigdemont contactaron con ellos: "Se dijo que en el proceso de investidura que el PP estaba dispuesto a hablar con todos menos con Bildu, incluso con Junts, pero no hizo falta porque la declaración de Junts antes del encuentro ya había dicho su exigencia: la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Y Feijóo contestó que si esas eran las condiciones que se iban a plantear en la reunión, nos la podíamos ahorrar", ha dejado claro en COPE.

Si bien es cierto que Puigdemont "ha hecho barbaridades y ha puesto en una situación límite la unidad de España, no ha mentido, ha dicho la verdad en comparación con lo que hace Sánchez". Además, ha dejado muy claro: "Nosotros con Junts no tenemos nada que negociar ni nada que hablar. Ellos han dicho claramente lo que quieren y donde nosotros no estamos dispuestos a transigir, por eso Feijóo no es presidente del gobierno hoy. Si Feijóo hubiera aceptado y cedido a lo que previsiblemente cederá Sánchez, hoy sería presidente del Gobierno", ha asegurado contundente.

Así, ha aprovechado para criticar al presidente del Gobierno y ha hecho uso de la hemeroteca, recordando que el actual presidente del Gobierno en funciones aseguró a los españoles que no habría "referéndum, amnistía ni eliminación de la sedición". Ha reivindicado que el Partido Popular "está donde ha estado siempre" y ha dejado claro que para ellos "primero va España" y después el partido. Ha concluido asegurando que en el caso del presidente en funciones "es primero Sánchez, luego Sánchez, lo tercero el PSOE y después vendrá España".