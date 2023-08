Eliades Ochoa: "Tras Buena Vista Social Club me sentí el embajador de la música cubana en el mundo"

Soy guajiro viene a querer decir soy campesino. Eliades Ochoa ha querido reivindicar esta palabra de origen antillano en su nuevo disco. Porque escuchar a Eliades es escuchar una de esas voces que trasmiten sabiduría y valores de antaño. Él mismo se crió en el campo, al ritmo de la guaracha y rodeado de músicos.

Miembro original de Buena Vista Social Club, con el que se hizo mundialmente famoso, es unos de los cantantes de 'son cubano' más importantes de todos los tiempos, gran guitarrista y una imagen icónica de la música cubana, acompañado siempre de su inseparable sombrero: “Buenavista Social Club (1997) hizo que nuestra imagen diera la vuelta al mundo. No me gusta decirlo pero llegó un momento en el que me sentí el embajador de la música cubana en el mundo”, contaba este martes el legendario músico en La Tarde de COPE.

Eternamente agradecido por sus orígenes



Ochoa estará en el “Festival Noches Mágicas de La Granja” este jueves 10 de agosto. Por el Patio Central de la Real Fábrica de Cristales de La Granja, en Segovia, pasan artistas como Víctor Manuel, Luz Casal o Ara Malikian.

Sobre el legendario disco de 1997 el artista se muestra orgulloso en COPE. Un álbum grabado por Ry Cooder, consigue un Grammy, colecciona discos de oro en todo el mundo y el cineasta Wim Wenders lo convierte en inmortal en su documental. Pero ahora, con 'Guajiro', el cantante cubano vuelve a sus orígenes, de los que asegura sentirse enormemente orgullos.

“Nacer en un ambiente con tanta música”, como le preguntaba la co directora del programa, Pilar Cisneros. “Es una cosa que uno tiene que estar eternamente agradecido. Nacer, abrir los ojos, y ver a mamá tocando el tres, a papá tocando el tres, a mi hermana tocando el tres. Nunca he abandonado el espíritu Guajiro, siempre he sido un campesino agradecido”, respondía Ochoa.