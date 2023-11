La edad a la que los menores consumen pornografía en España está comprendida entre los 9 y 11 años

Un grave problema en nuestra sociedad y que no deja de preocuparnos, es elfácil acceso de los menores a la pornografíay su relación con el aumento de las agresiones sexuales entre menores.

En las últimas 24 horas hemos conocidodos noticiasrelacionadas con este asunto. La primera nos lleva a San Sebastián donde la Ertzaintza investiga dos chats con contenido sexual y vejatorio en el que hay metidos más de 1.000 menores de Donosti ¡1.000 menores!

José Eizmendi, el director del colegio “Aldapeta María”, fue el primero que dio la voz de alarma. Hasta el momento sabemos que afecta a nueve colegios de Donosti y varios de Guipúzcoa. Denunciarlo pronto, en cuanto se tuvo conocimiento, fue clave para ponerle coto.

La segunda noticia es la detención de cinco menores en Alicante por una presunta violación grupal a una joven de 15 años. Si nos atenemos a los datos del INE, Instituto Nacional de Estadística, en el año 2021, 439 menores fueron condenados por delitos sexuales. Un 12% más que el año anterior. Y de estas agresiones, muchas son en grupo.

¿Qué está pasando?

¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, con todas las herramientas e información que tenemos a nuestro alcance, no sepamos cómo acabar con esta gran bola de nieve, que parece incontrolable?

La edad a la que los menores consumen pornografía en España por primera vez está comprendida entre los 9 y los 11 años. Los niños acceden a este contenido, en la mayoría de los casos, sin que sus familias se enteren o de manera accidental. Los expertos dicen que es innegable ya la relación directa entre el consumo de la pornografía y el aumento de agresiones sexuales… Demasiado pronto, demasiado jóvenes.

El pasado mes de septiembre la Fiscalía General del Estado (FGE) alertaba de un "alarmante" incremento del 116% de las agresiones sexuales perpetradas por menores en España en los últimos cinco años. De las 451 agresiones de 2017 a las 974 de 2022

¿Qué pueden hacer los padres?

Amaya Prado es psicóloga educativa y experta en educación “Afectivo Sexual” y portavoz del colegio de psicólogos de Madrid y ha explicado en COPE que los padres pueden comenzar por pequeñas acciones: “El 70% de los padres dicen no tener control parental para aprobar el contenido que consumen sus hijos en internet”, muchos piensan que al ser pequeños, sus hijos no van a acceder a contenidos inapropiados, pero no siempre pasa así.

Por otra parte, el uso del móvil está bajando a 9-10 años, y es justo en estas edades cuando los niños comienzan a entrar en estos contenidos que no son apropiados para su edad, por eso Amaya recomienda: “Hay que estar siempre alerta de lo que están viendo. Hay que prevenir. Hay que poner normas en los dispositivos y sobre todo comunicación abierta con nuestros hijos”, y añadía que es fundamental que nuestros hijos se sientan con la confianza de contarnos si le aparecen este tipo de contenidos o links.

Es fundamental establecer un vínculo de comunicación constante y fluida con nuestros hijos desde chicos, porque si el niño llega a la adolescencia sin confianza con sus padres, lo más probable es que le sea más difícil comunicarse durante esta etapa y se aisle más.