Un economista desvela qué día es más barato llenar el depósito esta Semana Santa: "Se nota en el bolsillo"

Este Miércoles Santo, en plena segunda fase de la Operación Salida de Semana Santa, vivimos una jornada de tráfico intenso en la mayor parte de las carreteras españolas. Se prevén más de 9 millones de desplazamientos en estas fechas. Mucha gente moviéndose por carretera hace que también haya mucha llenando los depósitos.

Tal y como están los precios de los combustibles, cada vez miramos y comparamos más entre las estaciones de servicio por las que pasamos cada día. A día de hoy, la gasolina se encuentra a 1,64€ de media, mientras que el diésel está a 1,52€.

Hay que recordar, de todas formas, que hace un año la situación era mucho peor. Por estas fechas estábamos pagando la gasolina a más de dos euros el litro. Sin embargo, aunque ahora los precios nos hayan dado un respiro, repostar nos cuesta un 20% más que antes de la pandemia.

A pesar de ello, “se sigue considerando que viajar en coche es la opción más rentable”, asegura nuestro economista de cabecera en La Tarde, Fernando Trías de Bes. Eso sí, hay días de la semana, no solo ahora en Semana Santa, en los que nos podemos encontrar que el precio del combustible varía. “Es relativamente sencillo” conocer qué días en concreto son, según el profesor de economía, ya que se basa en la regla básica de la oferta y la demanda.

¿Qué día de la semana es mejor para repostar?

“Los fines de semana los patrones de movilidad colectivos, es decir, cuando nos movemos en grupo hay una tendencia mucho mayor al consumo que cuando nos movemos individualmente”, explica Trías de Bes. “Hay unas concentraciones enormes de uso de coche”, al igual que ocurre ahora en Semana Santa o cuando cae cualquier otro festivo. De ahí, que cuando hay más demanda, hay una tendencia a encontrar la gasolina algo más cara, señala el economista.

Por lo tanto, el sábado y el domingo probablemente sean los días donde vamos a encontrar los combustibles ligeramente más caros que, por ejemplo, un lunes, que “suele ser el mejor día para repostar”, según indica Fernando Trías de Bes. Recuerda el economista que precisamente eso fue lo que ocurrió en la pasada Semana Santa, en la que entre principio y final de la semana el precio varió uno o dos céntimos.

Una diferencia que quizás en un fin de semana normal puede que no nos importe mucho, pero que puede que cambie ahora durante Semana Santa, ya que el tipo de movilidad es algo diferente. “Es una época en la que se consume mucho combustible, la movilidad es más lejana, hay mucha movilidad por el tipo de vacaciones que son, y realmente estas diferencias se notan en el bolsillo”, argumenta el profesor de economía.

En este sentido, Fernando Trías de Bes aconseja además intentar hacer una búsqueda para encontrar la gasolinera más barata. “Planificar no siempre es posible”, reconoce el economista, pero recomienda “dedicar un tiempo y, siempre que puedas, planificar dónde repostar”, porque al final se termina notando en el bolsillo.

La OPEP decide recortar la producción, lo que afectará también en los precios

Por otro lado, esta semana la OPEP ha anunciado que a partir de mayo va a reducir la producción en más de un millón de barriles de petróleo diarios hasta el 2024. Esto se une a la reducción que ya se produjo en octubre de dos barriles diarios, y no augura nada bueno para los precios de los combustibles. Una menor producción repercutirá en el precio, sin duda.

¿Por qué lo hace ahora la OPEP? Trías de Bes lo achaca a un cierto ralentizamiento de la economía mundial. “No quieren tener unos inventarios de petróleo demasiado elevados, no producir más de la cuenta, y ajustar la producción a lo que realmente tira la economía”, aclara el profesor. También destaca que en el fondo lo que buscan con estas reducciones es que el precio del petróleo no baje.

En la OPEP no están todos los países productores de petróleo del mundo, recuerda Fernando Trías de Bes. “Representa la mitad de la producción del mundo, pero el otro 50% está en menos de países que no pertenecen a la OPEP”. De ahí que se podría pensar que estos países no tendrían por qué bajar la producción, pero “la realidad es que todavía hoy la OPEP tiene un poder enorme para controlar los precios del petróleo”, afirma el economista.