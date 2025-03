El dueño de una inmobiliaria en Sanxenxo da el truco para que te salga más barata la reserva de tus vacaciones si lo haces a partir de ahora

Antonio, María del Mar o Ruth. Tres personas que, desde octubre o noviembre del año pasado, reservaron sus vacaciones para este verano, aunque queden, por lo menos, cinco meses para que se vayan.

Y como ellos 8 de cada 10 españoles, que dejan todo atado para los meses de julio y de agosto. Podríamos decir que son personas previsoras, y no nos faltaría razón, pero lo cierto es que, si no lo hacen, se quedan sin vacaciones.

Y es que en la mayoría de destinos, si no reservas con tantísima antelación, corres el riesgo de quedarte sin ellas y tener que conformarte con alojamientos que no están tan bien. Al menos así lo confirman los dueños de inmobiliarias y propietarios de pisos vacacionales.

Ya no es por una cuestión de precio, sino que, como confirmaban a COPE, hay poca demanda en ciertas fechas y, cuanto antes reserves, mejor.

Si aún no has reservado, tranquilo, porque no estamos diciendo que te vayas a quedar sin vacaciones, pero sí que es bueno ir haciéndolo con cierta premura. Por eso, en 'La Tarde' hacemos un recorrido por los destinos turísticos a ver cómo está en esa zona la ocupación para este verano.

El truco para encontrar a buen precio un alojamiento

Nos vamos hasta Sanxenxo, uno de los destinos turísticos por antonomasia en nuestro país, sobre todo, si se quiere veranear por el norte.

Ahí Juan Manuel Rodríguez tiene una inmobiliaria y nos contaba cómo, de un verano a otro, los precios han cambiado. Y sí, tal y como te imaginas, han subido un poco, entre “el 5 y 10%” como aseguraba.

Si le preguntamos, poniendo un caso hipotético, por un apartamento de unas dos habitaciones, para un mes completo, nos cuenta que son entre “2.300 y 3.000 euros. Porque sube la luz, el agua y todo y la gente le pone un puntito más al alquiler” contaba.

Alamy Stock Photo Vista del Paseo de la Praia del Silgar mientras la gente pasea durante la vida diaria en Sanxeno, el 02 de noviembre de 2024, en Sanxenxo, España

Nos contaba que en su inmobiliaria suelen reservar con mucha antelación, incluso desde el verano pasado. Y que priorizan, por supuesto, a los clientes fijos.

“Con los años que llevo, dejamos de un año para otro bastantes apartamentos, a algunos los llevo alquilando al mismo cliente desde hace 15 años. Empezamos a finales de enero con las reservas y llamamos a los de todos los años y empezamos a funcionar. Para agosto queda poca cosa o nada” decía.

Por eso, daba un consejo acerca de cómo coger un buen alojamiento aunque no lo hayas hecho con antelación y a buen precio: el truco está en la fecha. “La quincena se paga un poquito más, si coges el mes completo el propietario ahorra en limpieza y sale un poco mejor” aseguraba.

Las condiciones más buscadas en Levante y en el sur

Víctor Froilán tiene una inmobiliaria en Jávea, y contaba que, para agosto, está prácticamente todo completo. Al igual que en Sanxenxo, priorizan a los clientes más longevos. “A partir de octubre dejamos las reservas”.

En cuanto a las condiciones que más buscan, al ser un destino “familia”, prefieren “varias habitaciones y planta baja y dejar el coche en el parking y no cogerlo más, ir andando a todos los sitios”.

Además, decía, ellos prefieren trabajar las quincenas, en lugar del mes completo. “En 15 días en julio son 2.600 y en agosto los 3.400, en julio hay mucho turismo internacional y algún país del este” explicaba.

Unos precios similares a los que maneja Ignacio Del Águila, de la Inmobiliaria Novo Sancti Petri: “Si quieres reservar vas bastante tarde, aquí seguimos el mismo patrón y para agosto estamos prácticamente completos” decía.

Sancti Petri

En Chiclana, uno de los destinos turísticos preferidos del sur de nuestro país, una quincena puede costar unos 3.500 euros en agosto, lo que “en junio o julio te sale por 1000 o 1500, incluso menos”.

“La situación que tenemos en España es que tenemos un perfil muy nacional, muy familiar, y las vacaciones de grandes ciudades suelen ser en agosto y es cuando todos quieren, es cuando menos casas hay por mayor demanda” explicaba este experto.

En cuanto a los precios, dice, al menos no han variado mucho de un año para otro, pero, recomienda reservarlo todo con la mayor antelación posible. “Son los propios inquilinos los que nos meten prisa, damos prioridad a los del año anterior y antes de Navidad abrimos la veda para el resto del público y clientes nuevos”.