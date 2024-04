Desde que se aprobó la conocida Ley Trans, hemos asistido a un verdadero espectáculo. Y no precisamente por la redacción de la ley, de la que hemos hablado largo y tendido, sino por los problemas que ha acarreado.

De sobra son conocidos aquellos militares que hace cosa de unos pocos meses alegaron un cambio de sexo para obtener beneficios, o cómo países que tenían leyes similares, han reculado y dado marcha atrás. También hemos asistido a esa polémica por esos menores que inician ese proceso sin garantías, o el mero hecho de cambiarse de sexo sin un proceso de hormonación sin supervisión.

?Un año de la Ley Trans en España: "Este área de la medicina ha sido tomada por activistas políticos"



?El psicólogo José Arresti lamenta que la ley fuese aprobada sin consultar a los expertos: "La transición sexual no debe ser la primera opción" https://t.co/e9M3B7oe0K — Ecclesia COPE (@ecclesiacope) March 21, 2024

Si esto fuera poco, trece organizaciones feministas llevan ante la ONU las lagunas de nuestra Ley Trans. Denuncian que permite a los maltratadores acosar a sus víctimas y que existen casos de hombres que usan el cambio de 'mención registral del sexo' para eludir la ley contra la violencia machista.

Patricia, de hecho, es alguien quien está sufriendo y mucho las consecuencias de esta ley. Ella fue víctima de un maltratador que, ahora, ha cambiado de género y de nombre. En su día pidió el indulto y se lo denegaron, y en vista de esto, ha cambiado su sexo para pedir el traslado a una prisión de mujeres.

En ese ínterin, y hasta que se resuelva su situación, sigue sin entrar en prisión.

La impotencia por la situación

Ella misma contaba en La Tarde que todo su maltrato, que incluía también el físico, fue hace cinco años, pero que sigue viviendo con mucha impotencia todo lo que está ocurriendo, aunque ha seguido haciendo su vida. "Me afecta menos, pero pensando en sus próximas víctimas... Hay un psicópata suelto que se siente mujer, les seguirá maltratando y no será violencia de género, será otro delito" explicaba con desgarro.

Sabe que, aunque se ha cambiado ya de sexo, no puede todavía entrar en la cárcel. "Están viendo si entra en una prisión de mujeres o no, suene fuerte, pero es increíble. Irá a una prisión de mujeres, solo por haberse cambiado el sexo en el registro" decía con pena.

? La picaresca de la Ley Trans: declararse mujer para acogerse a beneficios penitenciarios.



?? Es el caso de los dos empresarios detenidos por contratar a un sicario para matar a una tercera persona.

https://t.co/ewEROhUXAA — COPE Cantabria (@COPECantabria) April 6, 2024

Patricia explica que, lo que más le duele de esto, es que tendrá otras víctimas a las que maltratará y a las que probablemente conozca en la cárcel. "Ni mi abogada puede darme una pauta exacta de lo que va a pasar, no sabemos por dónde puede salir la cosa, no se le iba a dar el indulto y ahora el cambio de sexo, aunque lo haga un módulo especial, estará con mujeres" expresaba incrédula.

"Pongo la mano en el fuego que habrá futuras víctimas de esta persona. Muchas se pusieron en contacto conmigo avisándome del perfil de él y que yo había tenido un par de ovarios en denunciar. Las tiene acojonadas [sic] y amenazadas a todas, realmente hay algunas a las que le ha hecho cosas" decía Patricia.

"Soy víctima del gobierno y de la ley"

Actualmente, y tras haber transcurrido cinco años desde que denunció, no tiene una orden de alejamiento. Sufre, no por miedo, sino porque no está en la cárcel y tiene miedo de lo que le haga a otras mujeres.

Cuando le preguntan por qué consejo le daría, dice que es una pregunta "muy difícil", pero que hay que denunciar siempre. Eso sí, tiene miedo, porque con leyes como esta, se siente más desprotegida.

"En su día elegí la ley, ahora no nos acompaña mucho. Me siento víctima de la ley, de la sociedad y del gobierno, dejan vía libre al maltratador. Hay que intentar salir sí o sí y siempre hay que denunciarlo, si ellos no hacen nada, las personas como yo no podemos acogernos a nada" decía.