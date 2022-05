Dos expertos analizan cómo vivían nuestros padres, su emancipación, y las diferencias con respecto a los hijos

La comparación entre la vida de los jóvenes de hoy en día y la de generaciones anteriores es una costumbre en momentos de crisis. En estos momentos parece casi imposible la emancipación y el hecho de independizarse de los padres por la incapacidad de poder llegar tener un poder adquisitivo para llegar a tener un hogar en alquiler y mucho menos en forma de adquisición. Por ello, se ha intentado averiguar el por qué en el programa de 'La Tarde'.

En este caso ha tenido la colaboración de dos personas expertas en este aspecto. Son Daniel Gascón, escritor y columnista; y Olga Cantó, profesora de economía de la Universidad de Alcalá de Henares y una de las autoras de un estudio realizado desde la Fundación La Caixa sobre la pérdida progresiva de la clase media tal y como se conoce. Un estudio en el que se ha tratado la clase media baja desde el año 1973.

Gascón ha comentado que la razón del deterioro es algo que pocos tienen la respuesta. De hecho, según Daniel Gascón habla acerca del "muro invisible", un término que sirve para definir aquellos jóvenes incapaces de pasar de la etapa adulta al "no poder independizarse y formar una familia a consecuencia de los contratos precarios" a los que son capaces de llegar. Para él, España es un ejemplo de un país con una clase media frágil que ha vivido un ascenso en su historia de la clase media demasiado rápido y ahora la sociedad tiene un "temor al no poder llegar a tener eso" que sí consiguieron obtener sus padres, llegando incluso a infravalorar las dificultades que pasaron sus padres. Eso sí, con una sensación entonces de que había una serie de oportunidades para "ascender y llegar a una mejora salarial y laboral" que ahora no parece que exista.

La vivienda, pieza fundamental

Por su parte, Olga Cantó remarca que en el estudio han visto varios cambios en años de crisis que se producen en 2008 y 2014. Una serie de modificaciones importantes en la renta siendo la clase media baja, para ella una clase media frágil, la que más sufre esta transformación.

Según la experta se ha de cuidar mucho este estamento porque considera que es el pegamento social por el que la población se siente integrada y que las sociedades más cohesionadas son las que tienen más gente de este tipo de clase. Expone en este sentido que en el continente europeo es Francia el país con más cantidad de población de esta clasificación social. Continúa Olga Cantó reafirmando que el acceso a la vivienda es "el punto clave para la emancipación de los jóvenes", ya que aunque estos tienen más poder adquisitivo, no llegan a tener suficiente para tener la posibilidad de obtener un hogar para independizarse.

Soluciones

La economista aconseja que se realice un desarrollo en políticas de acceso a la vivienda, "un mercado de alquiler dinámico para primeras viviendas de personas menores de 35 años", reincidiendo que las VPO no han funcionado bien porque no permiten una "dinámica que los jóvenes puedan entrar y salir cuando tengan un suficiente poder adquisitivo para adquirir por ellos mismos una vivienda". Por su parte Daniel Gascón espera que se realicen políticas en profundidad y no parches que terminen posteriormente "subir en general los alquileres".