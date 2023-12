Dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia han sido detenidos por facilitar información confidencial a un servicio de un país extranjero, en este caso Estados Unidos. Uno de ellos está en prisión, mientras que el segundo, con menos responsabilidad en el asunto, está libre con cargos tras haber pasado también por la cárcel. Se trata del incidente de este tipo más grave desde hace muchos años, en concreto, desde la detención de otro agente del CNI, en este caso un sargento de la Guardia Civil, en 2007.

El momento y el modo en el que se descubrió este caso, el periodista especializado en sucesos, Pablo Muñoz, explicaba que "las detenciones se hacen en septiembre, y las practica la Comisaría General de Información de la Policía. Pero la operación es consecuencia de un trabajo previo y constante que hace el propio CNI para evitar ser penetrado por otros servicios. El centro hace auditorías internas y hace meses se detectó en una de ellas que estas personas habían accedido a archivos para los que no tenían permiso". Esto fue, precisamente, lo que hizo que los agentes comenzaran a sospechar de ellos.

"A partir de ahí se puso la lupa sobre ellos, que jamás sospecharon que estaban bajo la lupa de sus compañeros, y se comprobó que habían pasado información clasificada a los servicios de Inteligencia estadounidenses a cambio de dinero. Cuando se recopilaron todas las pruebas se judicializó el caso, primero ante el Tribunal Supremo y posteriormente en un juzgado de Plaza de Castilla y la Policía fue la encargada de hacer las detenciones. Por supuesto, se registraron sus domicilios en busca de evidencias y también ha habido una investigación patrimonial, La verdad es que las pruebas obtenidas son sólidas porque los dos fueron a prisión".





Uno de los detenidos en libertad con cargos

Además, añadía que "uno de ellos ha quedado luego en libertad con cargos porque su responsabilidad en los hechos es menor. No se da información de en qué cárcel está el principal implicado, pero lo lógico es que sea en el módulo de funcionarios de la prisión de Estremera, en Madrid, donde está ese sargento de la Guardia Civil, y estuvo también el famoso excomisario Villarejo"



Lo más extraño de todo esto es que haya sido un servicio de Inteligencia de Estados Unidos el que esté detrás de todo esto, porque es un país aliado, la periodista especializada en sucesos,Cruz Morcillo, decía que "puede estar detrás o que se lo hayan pasado los agentes. España ha pedido explicaciones a Estados Unidosy desde luego la confianza entre el CNI y los servicios norteamericanos se han resentido. No ha trascendido qué tipo de información se ha vendido, porque como es lógico sobre este caso hay un silencio casi absoluto, pero a veces no se trata tanto de información concreta como desvelar determinadas fuentes que pueden ser de interés para otro país.

"Pero aunque sea eso es muy grave, primero porque para un servicio de inteligencia, como para los periodistas, la reserva de la fuente es sagrada, y segundo porque se la puede poner en peligro. Lo que parece claro, en todo caso, es que se ha detectado este caso a tiempo y que se han podido controlar los daños, lo que no es poco, porque siempre va a haber servicios de inteligencia extranjeros, aliados o no, que quieran acceder a información clasificada española".

Es habitual que un servicio de inteligencia extranjero quiera penetrar en el CNI, Pablo señalaba que "forma parte del juego porque un servicio de Inteligencia lo que quiere es manejar la mejor información posible. Para evitarlo están los agentes de contrainteligencia, que son los encargados de proteger a su servicio de este tipo de intrusiones y que se dedican a controlar las actividades de los espías extranjeros en España. Hay que decir, además, que esto sucede en el mundo real y también en el virtual, y de hecho España sufre una media de tres ciberataques desde otros estados que tienen como objetivo tener acceso a información confidencial de nuestro país".

"En este caso, es el Centro Criptológico Nacional, que depende del CNI, el que se encarga de combatirlos. Que un servicio de inteligencia aliado haga una cosa de estas supone la quiebra de la confianza entre ellos y, por tanto, hace complicado reanudar la colaboración con ellos".





El caso de Roberto Flórez en 2007

Un episodio así no sucedía desde 2007, en aquella ocasión tuvo lugar el "famoso caso de Roberto Flórez, sargento de la Guardia Civil y agente del CNI, aprovechó su condición para acceder a numerosa documentación e información perteneciente al Centro que estaba clasificada como secreta, pese a que no contaba con autorización para ello ni estaba relacionada con el trabajo que se le había encomendado. Sacó la documentación del Centro con la intención de ofrecérsela a los servicios secretos de Rusia, aunque no quedó claro que llegara a materializar a dársela.

"En concreto, se hizo con datos relativos, entre otros, a la denominación y claves internas de los diferentes organismos del Centro, a las autoridades con las que este mantiene relación y a las que remiten informes de inteligencia, a las delegaciones del CNI en el exterior, a su estructura e, incluso, un listado de su personal por orden alfabético. Toda esa información consiguió sacarla y eso es gravísimo porque ponía la seguridad nacional en peligro. El caso hizo que el CNI reforzara todos sus sistemas de control a partir de ahí".