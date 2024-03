La razón por la que tu empresa podría sancionarte si sales a desayunar 15 minutos: atento a la norma

Quince minutos después de la hora estipulada de entrada, esos son los que puedes entrar tarde a la hora de trabajo y no se consideraría una falta de puntualidad, sino tiempo de trabajo efectivo. Así lo ha ratificado en una sentencia el Tribunal Supremo, después de que un trabajador de una empresa denunciase a su compañía por sancionarle.

Ha ganado el juicio, y el fallo dice que el tiempo que transcurre en esos quince minutos antes de llegar al trabajo, se consideran dentro del horario laboral. No solo eso, sino que también tienes derecho a ausentarte unos minutos de pausa para desayunar. Pero, ¿eso es así para todas las empresas?

Es lo que le preguntamos en La Tarde a Luis San José, abogado laboralista que explicaba que el Supremo ha dado la razón a este trabajador porque la propia empresa tenía una guía pactada entre la compañía y los empleados en la que este tiempo se contemplaba. "Los sindicatos han impugnado esa guía. Quería modificar y alterar esas condiciones que estaban pactadas" explicaba.

Sin embargo, este es el caso concreto de una empresa, por lo que no tenemos que guiarnos todos por esta norma.

La razón por la que tu empresa podría sancionarte si sales a desayunar 15 minutos



Como bien explicaba este abogado, esta sentencia está acogida a una empresa en concreto y a un convenio colectivo en concreto también, por lo que no necesariamente se aplicaría a nuestro caso.

"El Supremo ha consagrado este tipo de tiempo, la pausa, concedidos a un empleado, pero esto solo pasa en esa empresa. Hay que ir caso por caso, en general fichas y a partir de ese momento empieza tu jornada de trabajo, y los quince de bocadillo tiene que estar especificado" empezaba diciendo este experto.





En ese caso, si en cualquier otra empresa quisiéramos parar para desayunar, tienes que parar el registro del horario y luego volver a fichar. Si no haces esto, podrían sancionarte, y, además, debes asegurarte de lo que dice la norma en concreto de tu empresa.

Igual pasa con la puntualidad y con llegar quince minutos tarde al trabajo. "No debe regir para todas las empresas, si no está pactado...Es para esa empresa en concreto. Si no se establece nada, eso no es tiempo de trabajo. Si son jornadas de más de seis horas, si tienes una pausa establecida" explicaba.

Es decir, que es posible que te sancionen si llegas tarde al trabajo y, lo mismo pasa, cuando sales quince o veinte minutos antes.

Trabajar desde un lugar paradisíaco y que no te valga un despido

Seguro que alguna vez, a lo largo de estos tres años que llevamos de pandemia, te ha tocado trabajar en remoto desde casa. Porque sí, la situación así lo ha requerido en gran parte de las empresas españolas, que, incluso ahora, combinan los dos modelos: el trabajo presencial en una oficina y el teletrabajo.

Unas medidas que pueden resultar beneficiosas para algunos trabajadores, pues, con ciertas horas de trabajo en remoto, se puede llegar a conciliar la vida personal y la laboral. El hecho de trabajar desde casa supone ciertas ventajas, no solo de conciliación laboral, sino de cumplimiento de horario y también, a veces, de no perder tiempo en los trayectos de ida y vuelta.

?? Trabajar desde un lugar paradisiaco y que no te valga un despido: las 'trabajaciones' que triunfan en 2023



Una práctica que se ha regulado en lo que conocemos como la Ley del Teletrabajo, que incluye derechos y obligaciones tanto para la empresa como para el propio trabajador que resultan muy útiles para aquellos que trabajen en remoto. Sin embargo, es una ley de la que quedan muchos flecos por perfilar, y entre ellos, está el de una práctica que empieza a estar cada vez más y más extendida entre los trabajadores en remoto: Las trabajaciones.

Se trata, básicamente, de aprovechar ese resquicio de teletrabajo y, en lugar de hacerlo desde tu hogar, trasladarlo a un destino vacacional. ¿Que tienes casa en la playa y prefieres teletrabajar desde ahí? Pues con las trabajaciones, también podrías irte, incluso, a algún país lejano. Todo ello, por supuesto, sin la necesidad de gastar tus días de vacaciones.