Los tres síntomas que indican si te has contagiado de dengue: el problema de que llegue la epidemia a España

En un país como Argentina, donde el dengue no era común, la rápida propagación de esta enfermedad transmitida por mosquitos ha llevado a una epidemia preocupante. En menos de un año, se han registrado más de 180.000 casos y 192 fallecidos. ¿Pero cómo ha llegado hasta allí?

El doctor Navarro Pellicer, experto en enfermedades infecciosas, ha explicado a La Tarde de COPE que el clima, las lluvias intensas y la falta de buenos sistemas de saneamiento han sido los desencadenantes de este brote: "Si te hablo de dengue, esa enfermedad tropical que transmiten los mosquitos, ¿en qué países piensas? Apuesto a que la mayoría nos vamos a África, quizá a algunos puntos de Asia, o a las selvas amazónicas. Por eso me ha llamado mucho la atención la epidemia histórica de dengue que está sufriendo Argentina".

Los responsables son los mosquitos Aedes aegypti, más conocidos como mosquitos del dengue o de la fiebre amarilla, que han encontrado en el país condiciones ideales para multiplicarse.





Síntomas y tratamiento

Este virus, transmitido por la picadura del mosquito, presenta síntomas como fiebre alta, dolor muscular y fatiga. Pero también puede ser grave, causando anemia y síndrome hemorrágico, especialmente en personas más vulnerables.

Aunque no existe un tratamiento específico para el dengue, es importante mantenerse hidratado, controlar la fiebre con paracetamol y evitar medicamentos como aspirina o ibuprofeno que puedan causar hemorragias. El doctor menciona que "un tratamiento específico no hay, no hay un antivírico específico para el dengue, pero las medidas de soporte son muy eficaces".

¿Cómo se transmite y qué hay en España?

El dengue se transmite solo por la picadura, y en Argentina se ha vuelto autóctono, lo que aumenta el riesgo. En España, aunque existe presencia del mosquito Aedes aegypti, los casos de dengue son esporádicos y generalmente leves gracias a medidas de control y saneamiento.





El doctor Navarro Pellicer enfatiza la importancia de la vigilancia y las medidas preventivas, especialmente ante el aumento de casos y el impacto del cambio climático. Aunque en nuestro país el riesgo es bajo, es necesario mantener la precaución: "Sí, en España hay dengue, digamos, pseudodengue, que se llama, porque sí que está el mosquito Aedes, pero primera, no hay una población lo suficientemente grande, no hay enfermos que tengan dengue, o si hay alguno, pues no suele ser... una minoría."

La situación del dengue en Argentina es un recordatorio de cómo una enfermedad aparentemente tropical puede expandirse rápidamente en nuevos territorios, y cómo factores como el cambio climático y el saneamiento deficiente pueden empeorar la situación. En España, la prevención y la vigilancia son clave para evitar brotes graves.