Deja ingeniería en Cáceres para irse a Calcuta y lo que ve ahí le da la idea para crear su propio trabajo: más de 92.000 euros

Estarás de acuerdo con nosotros cuando decimos que una de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida es encontrar el propósito y objetivo que quieres seguir. Puede parecer una perogrullada, pero lo cierto es que es importante conocer tu meta para poder llevarla a cabo y sentirte realizado.

Y aunque parezca que todas las personas lo tienen y que es algo fácil de encontrar, lo cierto es que no a todos les llega su vocación y eso puede llegar a ser frustrante. De hecho, conviene muy a menudo perderse para encontrarse.

Si no, que se lo digan a María Morollón, una joven de Cáceres de 32 años a la que su propósito le llegó hace unos años cuando hizo un viaje a Calcuta.

Alamy Stock Photo Calcuta

Pero vamos por partes. Y es que María tenía una vida bastante normal en su ciudad, de hecho, asegura que solía ser una persona bastante fiestera mientras estudiaba Ingeniería en la universidad.

Aunque en ese entonces ella pensaba que tenía claro lo que quería hacer en su vida, no podía estar más equivocada. Y es que todo su recorrido estaba a punto de cambiar para siempre.

Un viaje a Calcuta del que sacó una idea poderosa

María estudiaba en la universidad Ingeniería y, aparentemente, todo era perfecto en su vida. Cuando un verano tuvo la oportunidad de hacer un voluntariado en Calcuta, no se lo pensó dos veces, pero lo hizo sin saber que aquello cambiaría para siempre su vida.

Lo que vio en la ciudad en India le marcó para siempre y ha determinado toda su vida. “Mi idea de vida era ser ingeniera, trabajar en una oficina y poco más. Calcuta fue un punto de inflexión, me fui en verano y me cambió la vida, había muchísima gente sufriendo, tenía una idea completamente diferente de la vida y al vivir eso sentí a Dios muy cerca y vi que el objetivo de la vida era hacer algo que te dé paz” comenzaba explicando.

Alamy Stock Photo Calcuta

Allí pasó un mes trabajando en su voluntariado, empezando a trabajar con niños que lo habían perdido todo y vagaban por las calles. “Estuve solo un mes, cuando llegué fui sola, conocí a un grupo de voluntarias a trabajar en casa de niños con parálisis, había otro voluntariado de moribundos y solo fui dos veces porque salí llorando”.

Al terminar su trabajo, volvió a casa siendo otra persona, pero una mucho más triste y solitaria. Recuerda, incluso, que su padre llegó a instarle a salir de fiesta, porque comenzó a aislarse. “No se me olvidó y me di cuenta de que lo mío eran los niños, seguí con mis voluntariados con niños, me di cuenta de que quería hacer magisterio” contaba.

En medio de sus veranos estudiando magisterio, se fue a Uganda y ahí, por primera vez, se dio cuenta de lo que quería hacer en su vida.

El trabajo que creó tras su viaje

Tras un tiempo de peregrinación ayudando a niños pequeños, regresó a Uganda, pero, en lugar de hacer un voluntariado, decidió quedarse ahí a vivir y establecer su modo de vida.

Y es que le llamó poderosamente la atención que la mitad de la población ugandesa es menor de 18 años, y que, al menos dos millones, son huérfanos. Así pues, se estableció para hacer de la vida de esos niños un sitio mejor.

“Lo que he visto en Calcuta no lo he visto en otros sitios de mi vida, en Uganda hay muchos niños pidiendo, no tienen alimentación, pero se vive mucho en comunidad y tienen alguna forma de sobrevivir” expresaba.

Así, creo su ONG Nafasi, con la que busca un hogar para estos niños solitarios y que encuentren una nueva oportunidad para reconducir su vida y que merezca la pena vivirla.

“Cuando ves la vida que tienes no te puedes imaginar lo que tienes, cuando volví era otra persona” expresa.

Ahora, confiesa, necesitan 92.000 euros para comprar un terreno en Uganda y crear una casa para estos niños. Será entonces cuando María vuelva a España a organizar todo de su ONG aquí. Mientras, sigue teniendo 4 niños a su cargo.