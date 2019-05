Cuando tu pareja es además tu rival a la alcaldía: conoce la historia de José Luis y María Isabel

En un pequeño municipio de Guadalajara está ocurriendo algo curioso. Y es que de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo, un matrimonio compite en partidos opuestos por la alcaldía. Es un caso que se está dando en la localidad de Las inviernas, de 63 habitantes. José Luis representa al PP, partido que hasta ahora ostenta la alcaldía. Por su parte su mujer, María Isabel Espada, buscará arrebatarle el puesto como candidata socialista.

Más allá de la rivalidad política, ambos confiesan en ‘La Tarde’ que esta peculiaridad no se está dejando notar en su relación, tal y como reconoce José Luis entre bromas: “El pueblo está conmigo, siempre nos votan.” Una realidad que no desmiente María Isabel: “Es raro que me voten a mí. Siempre gobierna el PP en Las Inviernas. Sería una sorpresa y a la vez algo muy grande ser alcaldesa”, confiesa.

Ya en las elecciones de 2015, José Luis fue el candidato de los populares, pero finalmente cedió el cargo al segundo concejal del partido: “Es que era también diputado provincial en Guadalajara, y tenía mejores contactos que yo, lo cual podía venirle mejor al pueblo.”

Pero realmente, la decisión de María Isabel y José Luis de presentarse es por acompañarse mutuamente: “De esta manera evitamos que se presente a las elecciones gente que no vive en el pueblo, y podemos trabajar juntos”, afirma la candidata del PSOE. Por su parte, José Luis afirma que “el programa que hemos diseñado coincide mucho con el de ella. En casi todo.”

Y lo mejor, es que los dos hijos del matrimonio, de 15 y 11 años, no están en edad de votar, por lo que no tendrán que elegir entre papá y mamá. Eso también contribuye a la paz.