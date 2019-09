Cuando ya parece que no se habla de las centrales nucleares, de si atañan peligros o no, de si son el mejor sistema para producir energía o no. Surge una noticia sorprendente. 6 reactores nucleares de los 58 que tiene Francia han detectado fallos de fabricación. Se ha conocido justo el día en el que el gobierno francés ha iniciado el reparto de pastillas de yodo a más de 2 millones de personas. Una medida que se toma para proteger a la población que viva en un radio de 20 kilómetros de una central nuclear ante un posible accidente.

El país galo ya lo hizo cuando sucedió el desastre de Fukushima: distribuyó miles tabletas de yoduro potásico a las personas que vivían a unos 10 km de distancia de una planta nuclear. Ahora con la ampliación del perímetro de seguridad 10 kilómetros más, se ha iniciado un nuevo protocolo de protección.

Recordemos que Francia es, del mundo, el país que más depende de la energía nuclear: tiene 19 plantas repartidas por todo el país. En España tenemos cinco centrales nucleares en explotación, y una en proceso de cese. A diferencia de nuestro país vecino, en total, son siete los reactores que tenemos en funcionamiento.

Una de nuestras plantas más antiguas es la de Almaraz. En esta localizad de Cáceres vive y trabaja la técnico de Protección Civil, Noelia Izquierdo. Noelia cuenta ante los micrófonos de 'La Tarde de COPE' que “a diferencia del país francés en España no tenemos en los domicilios las pastillas de yoduro potásico. En nuestro caso en Almaraz se encuentran en el centro de salud. Allí hay unas 5000 unidades que que son supervisadas frecuentemente por la Dirección General de Protección Civil y la Subdelegación del Gobierno”.

Noelia da a conocer el funcionamiento de estas pastillas. “Son pastillas o jarabe que se reparten a la población de tal manera que una vez que por la megafonía se aconseja la toma de estas pastillas, saturan de yodo bueno la glándula del tiroides para que no pueda absorber el yodo radiactivo que pudiera emitir en caso de un accidente nuclear”, declaraba la técnico de Protección Civil.