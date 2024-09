La cruda comparación que hace Elena Congost tras su descalificación en los Juegos Paralímpicos: "Si tuviese un accidente en la M-30..."

Elena Congost ha sido, sin lugar a dudas, uno de los grandes nombres en España durante los últimos días. Y no por razones tan buenas. La atleta española con discapacidad visual había recorrido 42 kilómetros en la final del Maratón de los Juegos Paralímpicos de París, iba tercera y la medalla de bronce parecía asegurada. Solo su perseguidora, la corredora japonesa, podría arrebatársela, pero eso parecía prácticamente imposible porque la japonesa se encontraba a cuatro minutos de distancia. Pero su guía, Mia Carol, se estaba tambaleando.

EFE Elena Congost y Mia Carol

Parece que se va a caer, pero rápidamente Elena agarró a su acompañante, a su guía, evitó la caída y, cogidos de la mano, atraviesan la línea de meta. ¿El motivo? Que Elena soltó la cuerda que le unía, algo penalizado por el reglamento con la descalificación. Una decisión que ha generado mucha controversia por su injusticia, y contra la que ha clamado mucha gente. De hecho, el Comité Paralímpico Español presentó una reclamación, pero de momento, parece que no ha servido.

JUANMA CASTAÑO, INDIGNADO CON LO QUE VIVIÓ ELENA: "ES uno de los acontecimientos más vergonzosos de la historia del deporte

Durante estas horas, Elena ha vividocómo todo el mundo del deporte español se ha volcado con ella, desde instituciones a compañeros. Alguien que también se ha sumado a la crítica contra el Comité Paralímpico Internacional ha sido el presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño: "Es uno de los acontecimientos más vergonzosos de la historia del deporte y es que encima tiene como punto fuerte que sucede en unos Juegos Paralímpicos, ya no olímpicos, sino paralímpicos. Es decir, el espíritu olímpico… ¿Dónde está? No hay ningún tipo de ventaja en la acción en la que Elena reacciona de esa forma para evitar la caída de su guía y sobre todo es que se trata de décimas de segundo".

Sobre todo, el director de El Partidazo de COPE esgrime que no existe una sola imagen que presente dudas sobre que Elena agarró la cuerda para evitar una caída: "El mundo entero está muy sorprendido y no entiendo cómo el Comité Paralímpico Internacional no ha sido flexible a la hora de aplicar la norma. Venía a tres minutos y pico, venía a tres minutos la cuarta. La imagen, yo supongo que todo el mundo la habrá visto, pero el que no la haya visto, la que no la haya visto, es una recta donde no hay absolutamente nadie".

"Imagínate, que en lugar del guía hubiera sido Elena la que lo estuviera pasando mal en los últimos metros y hubiera sido el guía el que hubiera evitado la caída de Elena. Yo incluso en esa situación lo entendería, que el guía la ayudara a ponerse en pie. Pero es que es Elena la que ayuda a su guía. O sea, Elena está perfectamente para cruzar la línea de meta y no han valorado ni tan siquiera eso", añadió Juanma Castaño.

LA COMPARACIÓN QUE HACE ELENA CONGOST CON LA INJUSTICIA QUE VIVIÓ: "A NADIE SE LE PASA POR LA CABEZA"

Elena Congost, la protagonista de esta desgraciada historia, fue clara: tiene un sabor muy agridulce ahora mismo. "Por un lado estoy muy satisfecha y muy orgullosa de mi vuelta, del año que he hecho de preparación al máximo, de mi actuación ayer creo que es de 10. Corrí muy bien, me encontré muy bien, llegué con mucha fuerza. Ni yo misma me puedo echar ni un reproche, entonces tengo ese sentimiento de satisfacción y me queda la parte negativa de llegar a meta, ser tercera, atender a la prensa y en el momento que me voy al antidoping me informan que me han descalificado", explicó la atleta.

Sobre todo, la deportista esgrime que no ganó ninguna ventaja por agarrar esa cuerda. "Es que no di ni un paso sin cuerda, yo creo que fue un segundo si llegó. Entonces el juez solo se quedó con que la norma es la norma. La norma es la norma, pero el espíritu de la norma... una norma está hecha para que ningún deportista haga trampas, está hecha para que ningún guía ayude a su deportista, porque el guía tiene su labor de informar, de acompañar, de guiar, no de ayudar físicamente", añadió Congost.

De hecho, la atleta hizo una comparación muy cruda con lo que ocurrió. "Yo me paro a su lado para sujetarlo, porque es lo que me sale del alma en ese momento, que ni lo piensas, porque antes de deportistas somos humanos y somos personas. La norma está bien, pero en este caso no está bien aplicada. Porque antes es lo que hablábamos, tú te pones en medio de la M30 de Madrid, paras el coche y te bajas a pasear y quizás vienen y te ponen una multa, pero si lo haces para ayudar a alguien que ha tenido un accidente, pues evidentemente no van a venir y te van a multar", señaló Elena. Un momento muy desagradable que mucha gente todavía no entiende.