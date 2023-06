Cristina Ibarrola, alcaldesa de Pamplona: "El PSOE debería reconsiderar lo que ha hecho en estos últimos años"

Este sábado se constituyeron los más de 8.000 ayuntamientos de nuestro país. En una jornada cargada de sorpresas, pactos inéditos e incluso curiosos, también se integró el de la ciudad de Pamplona. Desde este lunes, Cristina Ibarrola, de UPN, ya es alcaldesa de la ciudad. Todo ello después de que el PSOE terminara rechazando apoyar a Bildu y a su candidato, Joseba Asirón, quien ya fue regidor hace dos legislaturas y que en esta ocasión se presentaba a la reelección.

"Es evidente que Pamplona ya ha sufrido tener un alcalde de Bildu", ha asegurado Cristina Ibarrola en 'La Tarde'. Algo que, a su juicio, es "dejar de avanzar, retroceder en muchas cosas, gobernar solamente para los suyos con sectarismo e imposiciones" y no pensar así en "lo que es progreso". En este sentido, ha recordado que es importante que gobernara "un partido moderado, pensando en avanzar y progresar, atraer talento, inversión y hacer una ciudad mejor".

Ibarrola fue elegida alcaldesa de Pamplona gracias a la abstención del PSOE. No obstante, la líder del partido en la ciudad, Emma Saiz, no se ha reunido con ella. Sobre ello, Ibarrola ha admitido que "la opción más probable era gobernar en minoría con pactos puntuales con diferentes grupos, con la línea roja de EH Bildu". Además, ha subrayado que ha convocado a los portavoces de los grupos parlamentarios, a la cual no acudirá la socialista. "Ella sabrá", ha admitido la alcaldesa.

Sobre el escenario del 23J y la reelección de María Chivite como presidenta de Navarra, Ibarrola ha asegurado en primer lugar que las últimas elecciones "han puesto a Sánchez en su sitio, han dejado claro que no va por buen camino con sus pactos con Bildu, que no son buenos ni para Navarra ni para España". En este sentido, ha agregado que "el PSOE debería reconsiderar lo que ha realizado en estos últimos cuatro años, en Navarra y en España, y cambiar esa hoja de ruta para acercarse a partidos moderados con los que asta ahora, en Pamplona y Navarra, había avanzado".

Además, ha agregado que "veremos después de las generales si el PSOE se ha alejado de Bildu".

Por otro lado, Ibarrola ha recordado que UPN no quiere un pacto "ni con el PSOE ni con ningún otro partido" y que, sin embargo, han optado por gobernar en minoría "con acuerdos puntuales", siempre que no sean con Bildu. Ha recordado que UPN "es un partido regionalista que defiende Navarra" y ha reivindicado que trabajarán "en sintonía, como hemos hecho durante mucho tiempo".