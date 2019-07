Consejos para evitar el recalentamiento del cargador de tu móvil

Susto en Valladolid después de que un vecino viera como se incendiaba un colchón al dejar sobre la cama un cargador del móvil sin terminal. El cable del cargador comenzó a arder y prendió el material. Fueron los vecinos de la vivienda lo que alertaron a los bomberos, después de percatarse de la nube de humo que se estaba produciendo en el patio interior del edificio. Hasta quince bomberos tuvieron que intervenir para sofocar las llamas.

El experto en tecnología y director de TreceBits, Manuel Moreno, ha explicado en ‘La Tarde’ que “un cargador puede explotar si está en mal estado, deteriorado o manipulado. No es común pero puede ocurrir, porque se recalienta la batería interior del cargador, al igual que podría pasarle al propio dispositivo móvil. Es más probable que ocurra cuando no se utilizan los cargadores de las tiendas oficiales que vienen con los dispositivos. Por lo general, la gente recurre a cargadores comprado en establecimientos más baratos como los chinos, pero la seguridad no está garantizada.”

El experto en dispositivos móviles ha ofrecido una serie de recomendaciones para evitar un recalentamiento de los móviles: “Lo más importante es no manipular en exceso su interior. A la hora de cargarlo, mejor hacerlo como hemos comentado con dispositivos oficiales. Es importante también no dejarlo cargando toda la noche o depositarlo en una superficie que sea susceptible de arder, como podría ser un colchón. Y por supuesto, ahora en verano, hay que evitar que el móvil se exponga mucho tiempo al sol.”

Otro buen consejo que ofrece Manuel Moreno para nuestro bolsillo, es evitar dejar enchufado el cargador pese a no estar cargando la batería del móvil: “De esta manera, estás consumiendo electricidad. Si dejas de hacerlo, al año puedes ahorrarte unos 25 euros.”