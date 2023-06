El consejo para ahorrar dinero estas vacaciones en el extranjero: "Se te puede ir hasta el 20%"

Se acercan las vacaciones y una de las cuestiones a tener en cuenta es el dinero que nos vamos a gastar y cómo lo vamos a llevar para hacer los pagos en nuestro destino.

Si no salimos de la zona euro, todo es más sencillo. Pero... ¿y si vamos a una zona donde tengamos que cambiar moneda? ¿Cuándo es mejor cambiar, aquí en España o en el país al que vayamos?

También tenemos la opción de llevar tarjeta y no llevar efectivo. ¿Se puede pagar todo con tarjeta y nos olvidamos de llevar billetes y monedas que no estamos acostumbrados a manejar? Puede que sí, pero... también puede que surjan gastos pequeños en los que no podamos pagar con tarjeta.

No en todas partes tienen datáfono para cobrar de manera electrónica y en algunos sitios se establece un mínimo para el pago con tarjeta. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Porque imagínate que vas a un país y que quieres hacer unos regalos de última hora. Si solamente llevas tarjeta y entras en una tienda donde solamente aceptan el pago en efectivo... puede que tengas que ir a un cajero y que te apliquen una comisión muy alta.

Ojo con esto, porque si hemos hecho un presupuesto, se nos puede venir abajo simplemente por el tema del cambio de moneda y por las comisiones. A todas estas cuestiones ha respondido el experto en economía de bolsillo de La Tarde, el economista y escritor Fernando Trías de Bes.

“Es más segura la tarjeta”, reconoce el experto. “La tarjeta tiene su seguro hasta un importe” explica, porque “el dinero te lo puden sustraer”. Eso sí, a la hora de llevar dinero al extranjero, en la zona euro “llevaría efectivo” y también “tarjetas prepago que tienen un saldo determinado”. Apostilla que, si por él fuera, “llevaría las dos cosas”.

Esas tarjetas prepago funcionan “sobre todo para gente que viaja habitualmente”, aclara Trías de Bes, porque “son tarjetas universales y que permiten en cualquier cajero disponer de dinero”.

A la hora de cambiar dinero, explica que hay que hacerlo “clarísimamente en España” porque aquí “tienes tiempo” y puedes solicitar ayuda a tu entidad bancaria. “Según cómo lo gestiones, se te puede ir el 20% o más en los tipos de cambio”, detalla el economista.

Hay dos conceptos en los que suelen irse un porcentaje del dinero. “La comisión está encubierta en el tipo de cambio”, confiesa, aunque aparezca que la comisión está en el 0%. “La comisión y el tipo de cambio” indica que son la clave.

“La casa de cambios” es la típica moneda extranjera, te van a poner un “5% de comisión y otro 5% de cambio”. Si sacas directamente del cajero calcula que “te meterán un 4% de comisión y un 3% de cambio”. Pagando con una tarjeta en otro país se aplicará un coste “con el tipo de cambio”.

El consejo que da Trías de Bes es “presupuestar” el gasto que vayamos a hacer en ese viaje.Y también "agotar todo el dinero allí".