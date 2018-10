Conoce la historia del auxiliar que canta copla a los abuelos de una residencia

Esta es la historia de Óscar Calderón, un auxiliar del geriátrico Nuestra Señora de la Consolación de Sevilla que reparte alegría a los ancianos cantándoles. Por lo que se puede ver en el vídeo, las personas que están a su alrededor están encantadas de la faceta artística de Óscar. Pero este espectáculo no se produce de forma aislada, ya que Óscar compagina su trabajo en la residencia con su faceta de artista.

Su nombre es Oscar Calderón y es un regalo para la gente mayor de la residencia dónde trabaja.

De esta manera da los buenos días, el mundo necesita más personas como Oscar que disfruta su trabajo y hace feliz a los demás.

El protagonista de esta bonita historia ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' para explicar su vocación y esta manera “especial” de dar los buenos días a los inquilinos de la residencia Nuestra Señora de la Consolación: “Nunca he dado una clase de canto, pero con la música me siento feliz y los abuelos son felices cuando se despiertan y me escuchan cantar. Eso es lo más importante”.

Según ha señalado el propio Óscar en 'La Tarde', hace un tiempo participó en el programa 'Se llama copla' y cuenta con varios premios en diferentes certámenes musicales de la comunidad andaluza.