Comprar sobre plano, una opción popular pero con riesgos: ¿merece la pena?

Comprar viviendas sobre plano. Se trata de una modalidad de compra muy popular en nuestro país. La realidad, no obstante, es que siempre trae consigo muchas dudas. ¿Cómo se compra? ¿Cómo sé que voy a recibirla? ¿Qué ocurrirá con el dinero que entrego? Son una serie de preguntas que el economista Fernando Trías de Bes ha respondido este viernes en 'La Tarde'.

Lo que sabemos hasta ahora es que en lo que vamos del año 2022 se han conseguido cifras récord. En enero se vendieron 50.000 viviendas y febrero ha sido el mejor mes en 14 años en cuanto a ventas de vivienda. En cualquier caso, las compras de obra nueva también están disparadas.

Ventajas e inconvenientes de comprar sobre plano: ¿merece la pena?

¿Cuáles son las ventajas de comprar sobre plano? Trías de Bes ha explicado que una persona, al comprar un piso y no lo hace sobre plano, necesita una hipoteca. En este caso, los bancos no dan la modalidad completa de lo que vale, sino en torno al 80% del valor total. En el caso de hacerlo sobre plano es que "este primer desembolso lo vas a hacer paulatinamente, lo que se formaliza cuando haces la reserva normalmente y pones una primera parte del precio al firmar un contrato es un 10% y el otro 10% se hace a cuotas mientras se hace la vivienda", ha asegurado.

Por otro lado, el 80% del valor restante se hace cuando se ha entregado la vivienda, con ayuda de hipoteca. También hay otras opciones, en este caso vienen de las promotoras. En muchos casos, éstas piden financiación al banco y en el momento de la entrega de la vivienda al comprador, se le da la opción de quedarse con la hipoteca que tiene la promotora con el banco. ¿Es una buena opción? "Sí, porque manejan buenas condiciones", ha contado el economista.





"El ahorro principal es que tú pagas o cierras un acuerdo hoy, pero con el paso de los años y con la subida continua en este país, en dos tres años tal vez se ha revalorizado, con lo cual estás comprando por precio de hace dos años, que es un pico, con el precio de compra desembolsado", ha explicado Fernando Trías de Bes.

Otra de las ventajas, además, es que algunas promotoras dejan abierta la puerta de la personalización de la vivienda.

No obstante, no todo son ventajas, también existen inconvenientes. La realidad es que estamos comprando una vivienda donde ahora no hay más que un solar, podría todavía no tener licencia. "El dinero tiene que ser avalado por la promotora", ha asegurado. "Presenta avales conforme ese dinero lo tienes garantizado. Si la promotora incumple alguno de los puntos que se ha firmado, si hay una divergencia o un incumplimiento por parte de la promotora que justifique que el particular se retira, ese dinero lo tienes avalado por un banco y se debería recuperar siempre que se demuestre que tengas razón", ha agregado.