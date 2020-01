¿Cómo has cambiado en 20 años?

Mirar fotos de épocas pasadas nos suele despertar sensaciones encontradas. Por un lado, solemos reírnos de la pinta que llevábamos en otro tiempo, pero también no despierta el sentimiento de nostalgia y solemos decir eso de “qué joven estaba”.

Un fotógrafo estadounidense llamado Noah Kalina ha hecho un curioso experimento: se ha hecho un selfie diario desde enero del año 2000 hasta enero del 2020.

Son 20 años de fotos en los que la expresión de la cara es la misma, pero que vistas todas seguidas reflejan perfectamente el paso del tiempo y el envejecimiento que se refleja en varias zonas de la cara.

Las entradas y las canas en el pelo van apareciendo progresivamente, pero también la piel va perdiendo tersura, van apareciendo las ojeras y algún otro elemento como la barba. El vídeo, montado como un “timelapse”, muestra 8 fotos por segundo y recorre la vida de Noah desde que tenía 19 años hasta los 39.

Una época en la que el cambio se nota… pero ¿por qué unas décadas se notan más que otras en el envejecimiento? ¿envejecemos de forma homogénea o hay saltos en el tiempo? ¿por qué desde los 10 a los 20 cambiamos mucho más que de los 20 a los 30, por ejemplo?

En 'La Tarde' de COPE hemos querido hablar con Manuel Serrano, que es bioquímico del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.

Entre los 20 y los 40, el cambio no es tan significativo. No hay un momento clave en el que se pueda ver un cambio de edad significativo, un envejecimiento claro. El doctor Serrano señala que “de los 20 a los 40 años, ese cambio no se nota tanto, aunque por dentro sí que estamos cambiando”.

De hecho, es a partir de entonces cuando llega ese envejecimiento. “El mayor cambio se da a partir de los 40”.

Hemos querido saber si la genética tiene que ver o no, si influyen tus padres o abuelos. “Tampoco tenemos que magnificar el valor de la genética. La longevidad tiene una heredabilidad del 50%. Hay un factor muy importante: los hábitos de vida, que pueden ser saludables o no”.