¿Cómo va a afectar el Brexit a La Línea de la Concepción?

Fernando de Haro ha entrevistado este jueves a vecinos del colindante municipio de 'La Línea de la Concepción' a 24 horas de consumarse el brexit. Una localidad de la que diariamente miles de personas cruzan hacia Gibraltar en idas y venidas. Es por ello que gran parte de la economía de los vecinos de la limítrofe población española depende de Gibraltar. Ante ello, la movilidad se presenta como factor decisivo para sus vecinos.

Para comprobar los efectos económicos que trae consigo la salida del Reino Unido de la Unión Europea nos encontramos con Eladio, propietario de un taller de chapa y pintura. En el Taller Eladio e Hijos, argumenta que el 60% de vehículos que vienen son de Gibraltar. “Allí hay muchos talleres, pero son más caros” Es por ello que acuden a su taller para las reparaciones, y si se cierra la frontera o se dificulta, su negocio caerá.

No obstante añade que por el momento el negocio sigue como antes. No ha habido retenciones por lo que no ha notado una disminución en su negocio. “La duda es que haya retención en la frontera. Todo sigue normal, en el momento en el que haya retención será cuando ya no salgan”, ha contado. Ahora normalmente hay momentos en los que no hay nada de cola. “La hora punta es la hora de entrada de los trabajadores en las que entran unas 10.000 personas en un par de horas entre las 8 y las 10 de la mañana”.

El pueblo de 'La Línea de la Concepción' añade Eladio, “no tiene industria” y que la que tienen es Gibraltar. La mayoría de la gente argumenta que “son de aquí, de La Línea”. Ante la pregunta de qué pasará, expone que “nadie sabe nada” y que “en el momento que dejen de gastar dinero aquí la gente de Gibraltar, los negocios, los bares, va a caer”. Un temor ante la dificultad de paso y la repercusión en la economía local del municipio limítrofe con Gibraltar.