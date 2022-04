¿Cómo afecta a Twitter la compra de Elon Musk?: "Entorno de pago para cuentas verificadas"

Este lunes, Twitter anunció que ha aceptado la oferta de compra del empresario estadounidense Elon Musk por unos 44.000 millones de dólares y que dejará de cotizar en bolsa. Finalmente, después de una mañana de especulaciones y de que Wall Street suspendiera su cotización ante un acuerdo inminente, la empresa indicó en un comunicado que Musk, a través de una entidad, pagará 54,20 dólares por acción en la compra.

"La libertad de expresión es el cimiento de una democracia funcional y Twitter es la plaza digital del pueblo donde los asuntos vitales para el futuro de la humanidad se debaten", dice el fundador de Tesla y hombre más rico del mundo en la nota de prensa. "También quiero hacer Twitter mejor que nunca al potenciar el producto con nuevas características, convertir los algoritmos en fuente abierta para incrementar la confianza, vencer a los 'bots' de 'spam', y autentificar a todos los humanos", agregaba.

El acuerdo fue aprobado de manera unánime por la junta directiva y se espera que llegue a término este año tras la luz verde de los accionistas, los reguladores y otras condiciones habituales, según los detalles proporcionados sobre la operación. El presidente independiente de la junta de Twitter, Bret Taylor, explicó que el organismo ha evaluado la propuesta de Musk centrándose en "el valor, la certidumbre y la financiación", y lo consideró beneficioso para los accionistas.

"Twitter tiene un propósito y relevancia que afectan al mundo entero. Profundamente orgulloso de nuestros equipos e inspirado por el trabajo que nunca ha sido más importante", decía por su parte el máximo ejecutivo de la empresa Parag Agrawal en el comunicado. Como consecuencia, han surgido muchas dudas al respecto que han llegado a 'La Tarde' como: ¿Qué cambios van a introducir en la red social con respecto a los usuarios? ¿Debería incluir entre los cambios el fin de anonimato en Twitter? ¿Esto ayudaría a luchar contra las fake news?









Los cambios que llegan a Twitter



"Al final, tenemos a un individuo que se va a hacer propietario al 100% de un espacio de encuentro entre millones de personas. Por la presencia masiva de comunicadores, personas influyentes, gobernantes... Está condicionando la percepción de la realidad para muchas personas, incluso para aquellos que no están en Twitter, porque muchos tuits acaban en los medios de comunicación", comienza opinando al respecto el colaborador Lorenzo Silva. "Entre otras cosas, puede invertir 44.000 millones de dólares en esto porque no paga impuestos", agrega, refiriéndose a Elon Musk.

Respecto a suprimir el anonimato de las cuentas, Borja Adsuara, doctor en Derecho y experto en comunicación digital, asegura que este cambio todavía está en proceso: "No lo sabemos todavía porque hay otras informaciones que dicen que lo que quiere es impulsar la verificación de cuentas para el modelo de suscripción. Ahora mismo, está en pruebas en Estados Unidos, que es el Twitter Blue. Este sería un entorno de pago, donde solo habría cuentas verificadas".





La censura

"Pero una cosa es la verificación y otra que sea anónimo. Se puede utilizar una cuenta con pseudónimo, pero confirmar que hay atrás una personas para poder levantar el veto de ese pseudónimo para exigirle responsabilidades si comete un delito contra la libertad de expresión", señala. "El problema es acabar con las cuentas que hay falsas porque detrás no hay una persona. Solo son robots con datos que no existen para intentar influir en las decisiones de los usuarios. Y eso no vulnerar ningún derecho fundamental", comenta Adsuara sobre la necesidad de suprimir a los bots.

Asimismo, también existen dudas respecto a los algoritmos que se tienen en cuenta para la censura. Estos son moderación y recomendación ¿También cambiará esto Elon Musk? "Respecto al algoritmo de moderación, él ha dicho que últimamente se estaban pasando en Twitter. Tras hacer una encuesta sobre esto, la mayoría de usuarios votaron que no había libertad de expresión porque se les había ido la mano al perseguir contenidos que no eran ilegales, aunque si consideraban que perjudiciales. Si no es ilegal ¿Por qué lo borran?", explica el experto.

"Como es imposible controlar todos los contenidos, hay un sistema de algoritmos que responden a un sistema de denuncias de usuarios. Pero ocurre que se ha pervertido el sistema y se han realizado denuncias de usuarios a otros usuarios. Como el algoritmo capta un número de denuncias de una cuenta, lo bloquea provisionalmente y manda un comunicado a la cuenta diciendo que lo están revisando. Como consecuencia, hay mucha cola y esto puede tardar muchos días sin tener contestación, por lo que se está quejando la gente", comenta el experto otro de los problemas existentes en Twitter, motivo por el que Musk pretende hacer un "sistema estrictamente legal".