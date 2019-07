Científicos gallegos estudian la isla de plástico que crece en el Atlántico

En el Atlántico, a casi 11.000 metros de profundidad, se ha encontrado plástico en la fosa de las Marianas. Las corrientes marítimas hacen que ese plástico forme islas. La isla de plástico más famosa se sitúa en el Pacífico norte, entre California y Hawaii, con una superficie de 1.600.000 kilómetros cuadrados, casi tres veces la superficie de Francia. No es la única que existe en nuestros océanos. Una de ellas la están estudiando unos científicos gallegos.

Este miércoles en 'La Tarde' en COPE, el investigador del Área de Contaminación Marina del Instituto Español de Oceanografía, Juan Bellas, explica cómo se originan y cuánto plástico acumulan: ''Conviene aclarar que no se trata de una isla en el sentido estricto de la palabra. Son zonas en las que la densidad de plástico son mayores de lo habitual. Pero, si pasas con un barco por éstas zonas, no ves una mancha de plástico. No significa que podamos caminar sobre el plástico'', afirma el investigador.

''Se están vertiendo a los océanos aproximadamente 8 millones de toneladas de plástico anualmente en todo el planeta. Por la circulación de las corrientes oceánicas tienden a concentrarse, en su mayor parte, en los centros de los grandes giros oceánicos. El hecho de que se acumulen en estos puntos es debido a las corrientes oceánicas'', explica Juan Bellas.

''Tanto las del Atlántico como las dos del Pacífico están situada en el centro de los oceános. Las causas son múltiples y complejas. La principal es que utilizamos mucho plástico. La segunda causa es que se está haciendo una mala gestión del plástico. Se recicla poco plástico debido a que es más barato fabricar nuevo plástico que reciclarlo. Tarde o temprano este material acaba alcanzando el mar. El océano es un sumidero que se ha utilizado tradicionalmente y en este caso está aumentando la cantidad en los mares'', continúa Juan.

El investigador afirma que es un problema mundial: ''Estamos ante un problema ambiental. Una gestión inadecuada o ineficiente y eso hace que encontremos plástico incluso en zonas remotas. Los objetos plásticos de gran tamaño afecta a animales grandes, por ejemplo, tortugas, aves, mamíferos marinos. En algunos casos confunden este material con su alimento y otras veces se enredan con ellos''.

''Es muy importante que la opinión pública se conciencie sobre el problema del plástico. Las autoridades han tomado medidas para paliar este impacto ambiental. Por ejemplo, la prohibición de la creación de plásticos de un solo uso. Incluso la industria de este material se ha manifestado a favor de eliminar microplásticos de productos cosméticos y de uso cotidiano'', concluye Juan Bellas.