Carifood, una empresa de inserción e integración social y profesional

Fernando de Haro ha conocido de cerca la empresa Carifood, que ha pasado de dedicarse al cátering para reinventarse en estos tiempos de la Covid-19 y alimentar a cientos de personas necesitadas a la vez que formándoles para labrarles un futuro.

En está empresa está implicado Juan Carlos, que se define como "voluntario", aunque es el que gestiona toda la labor de Carifood. Para La Tarde de COPE contaba que es "una empresa de inserción, trabajamos con personas que han estado en riesgo de exclusión social. Les ayudas en la integración social y en la profesional"

Entre esas personas a las que ayuda y apoya Carifood está Oussama. Le ha contado a Fernando de Haro cómo llegó en una patera: "Estaba en el centro de de Hortaleza, no conocía a nadie", pero remarca que no le gusta que utilicen con ellos la palabra "menas", "somos personas que han dejado atrás a su familia" y todo lo que conocían. "Me fui al piso de Cáritas y me han cambiado la vida: la habitación, la comida, me han conseguido un curso de cocina, clases de español... Mi sueño era ser cocinero y lo estoy haciendo", termina diciendo Oussama.