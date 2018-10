Goiat, el oso más temido de los Pirineos que se alimenta de caballos

Nació en Eslovenia, pero en la primavera de 2016 lo trasladaron a España. Lleva dos años recibiendo sanciones por su mal comportamiento. Ya no se sabe qué hacer con él.



Goiat vino a España con el objetivo de reintroducir esta especie en los Pirineos, pero sus continuos ataques al ganado de la zona han provocado que Goiat tenga que llevar un collar con GPS para tenerlo localizado en todo momento.



Lo que pasa es que el oso decidió en julio emigrar a Francia, justo cuando había que recargarle las baterías del collar. Han pasado varios meses, hasta que ha vuelto por el Valle de Arán. Esta semana han podido lanzarle un dardo para dormirlo y poder colocarle unas baterías nuevas a su localizador.



Guillermo Palomero, presidente de la Fundación Oso Pardo, ha explicado en 'La Tarde' que este comportamiento del oso es un tanto excepcional, porque “comer caballos no es algo habitual en el mundo de los osos, suelen ser vegetarianos o comer animales de menor tamaño. El que coma animales tan grandes como caballos o yeguas ha hecho saltar las alarmas”.



“Los osos son peligrosos, porque son animales salvajes y hay que tener muchas precauciones. Con Goiat habrá que estudiar cómo disuadirle de este comportamiento. Utilizaremos técnicas para ahuyentarle”, ha concretado el presidente de la Fundación Oso Pardo.



“Si no responde a este reeducamiento, tendremos que vernos obligados a llevarle a cautividad”, ha concluido.